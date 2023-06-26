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AWS投資一億美元成立生成式AI創新中心

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Amazon Web Services（AWS）近日宣布成立AWS生成式AI創新中心，幫助客戶成功建構和部署生成式AI解決方案。AWS為該中心投資一億美元，致力於聯結AWS的AI和機器學習專家與全球客戶，幫助他們構想、設計和推出新的生成式AI產品、服務和流程。

AWS全面推進生成式AI策略，讓此技術嘉惠全球客戶和合作夥伴，該中心的成立是這一策略的關鍵之處。

AWS銷售、市場和全球服務高級副總裁Matt Garman表示，「我們的目標是透過生成式AI專家團隊提供靈活且經濟高效益的生成式AI服務，幫助每個組織利用AI，釋放生成式AI的巨大潛力。AWS生成式AI創新中心的成立是我們邁向這一目標的重大措施。我們攜手全球合作夥伴社群，與各行各業的商業領袖合作，幫助他們極大化發揮生成式AI在其組織中的影響力，進而為其客戶和員工創造價值，增加企業淨利潤。」

AWS生成式AI創新中心團隊由戰策略專家、資料科學家、工程師和解決方案架構師組成，將與客戶密切合作，逐步建構生成式AI的客製化解決方案。例如，醫療保健和生命科學公司可以加速藥物發現與研究；製造業可以建立解決方案來重塑工業設計和流程；金融服務公司可以為客戶提供更多更加個人化的資訊和建議。

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