未入新光銀新任董事名單 董座李增昌：天下無不散的筵席

新光金控（2888）日前完成董事會改選，並於6月21日召開董事會，通過人壽、銀行、證券等三家子公司董事名單，並預定6月底、7月上旬選出三家子公司新任董事長，其中，新光銀行董事長李增昌未在新任新光銀行董事名單上，他今（26）日也發出內部信向員工告別。而新任新光銀董事長則內定為曾任新光銀總經理的賴進淵。

李增昌以「美好歲月，因為有你同行」為題表示，自己成為「新光人」，迄今已將近19年，感謝員工不分彼此的努力打拚，一起經歷過雙卡風暴、金融海嘯的考驗。

李增昌也提到，「金融職涯累積已49年有餘，本屆董事任期屆滿，也是向大家道別的時候！天下沒有不散的筵席，雖然卸下董事長職務，我還是會持續關心我們的銀行和各位同仁！」

新光金母、子公司高層人事大致底定，其中，新光銀行新任董事包含賴進淵、李正國、王豫元、陳允進、黃景泰、蔡尚明、吳昕昌；獨立董事由蔡揚宗、孫致中、陳守煌擔任。

新光銀行董事長內定由賴進淵出任，其曾擔任台中商銀董事長，也擔任過新光銀行總經理，被視為接手新光銀熱門人選。

新光銀行董事長李增昌發給同仁的一封信全文如下：