社會新鮮人投保有訣竅 新光人壽：善用「雙十原則」

畢業季來臨，對於社會新鮮人而言，除了準備第一份工作，如何為自己規劃人生第一張保單也不容忽視。新光人壽建議，社會新鮮人投保首重「意外、身故、醫療」3大風險規劃，不妨以定期的傷害險、壽險及醫療險為主，有外幣需求者，搭配美元利變險，為自己規劃第一張保障及第一桶金。

年輕人多以機車做為代步，車禍事故發生率較高，因而身故、受傷、失能的事件頻傳。根據台灣交通安全協會就推估，兩年以內領照的新手最容易發生事故，18～19歲年輕人應為機車事故死亡人數的高峰年齡；18～29歲的受傷人數，則是其他年齡層的3倍，由此顯示，大學生或社會新鮮人正是機車事故發生率最高的族群。

車禍事故受傷，小則輕傷，重則失能，一旦受傷需要長期復原，又沒有保險的話，恐將造成家庭沉重的經濟負擔。因此，社會新鮮人千萬別忽視自己的保險規劃，認為「還年輕，不需要」、「等老了，再投保」，而是要趁年輕，保費越便宜的時候，及早投保。

新光人壽建議社會新鮮人可以掌握三大原則規劃保障。一、檢視自身需求及既有保障：許多父母會在孩子年小時即規劃保險，因此，建議先與家人確認，目前擁有的保單種類及保額，且可以透過新光人壽保單健檢師系統檢視保單，避免重複投保，又或者是保障不足，亦可藉此強化需要補強之處。

二、優先購足意外險、壽險及醫療保障：考量多數社會新鮮人，收入、預算皆有限，不妨以定期意外險、定期壽險為主，投保具有低保費、高保障的定期險商品為優先考量，建構基本保障。理賠範圍可以涵蓋身故／完全失能、住院醫療等範疇，且保費比終身型保險便宜。

三、善用「雙十原則」，逐步提高保障：社會新鮮人保障應該買多高，建議善用「雙十原則」，保障額度至少為年收入的十倍，保費支出則不超過年收入的十分之一為限。購買保單後，也需定期重新檢視，待日後工作穩定、收入增加，再根據自己的家庭責任及自身需求提高保障，逐步為自己打造最合適、完整的保障規劃。

購足意外險、壽險及醫療保障後，行有餘力者，可在有限的經濟收入中，考慮購買美元利變型保單，該類型保單有宣告利率機制，讓保戶有機會享有增加回饋金，當宣告利率高於預定利率時，保戶就享有增加回饋金，並且可經由增加回饋金增購保額，進而拉高壽險保障。此外，未來若有進修、旅行、買車等計畫，亦可善用這筆累積下來的資產，做為圓夢基金。

對於剛踏入社會、薪資不高的新鮮人，如何在有限的可支配薪水之內，用少少的保費，買到相對合理完整的保障呢？新光人壽推出的「我的好時光保險計畫」很適合社會新鮮人做為保障規劃入門款。該計畫保障範圍涵蓋住院、實支、手術、傷害、長照與身故等六項保障，具有「保費便宜，保障程度不打折」、「外溢機制，鼓勵自主健康享好康」及「更約續保，保障無空窗期」三大特色。該計畫以定期險為基本保障，保費比終身型保險便宜，能讓新鮮人以便宜保費，獲得高保障。