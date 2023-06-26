家樂福聯名卡 三方爭搶

銀行聯名卡戰火再起。Costco、SOGO聯名卡先後傳出易主，金融圈人士透露，明年中旬才到期的家樂福聯名卡，爭奪戰也提前開打，中信銀日前不僅積極接觸家樂福，也同步爭取大股東統一集團的支持，希望能夠成功爭取家樂福聯名卡「轉檯」。

除了中信銀，據傳國泰世華銀失去Costco聯名卡、SOGO聯名卡後，也在評估爭取家樂福聯名卡的可行性。家樂福聯名卡目前是玉山銀行發行，而國泰世華、中信、玉山名列前三大發卡行，業界人士比喻，家樂福聯名卡的爭奪已形同「三龍搶珠」局面，由於家樂福聯名卡發卡量已逾一五○萬張，發行權是否易主，攸關信用卡發卡行的板塊挪移。

家樂福與玉山銀的聯名卡合約明年中到期，這張卡也是玉山銀旗下最具代表性的聯名卡。金融圈人士透露，近來中信銀已積極接觸家樂福與其最大股東統一集團，由於中信銀與統一集團有相當的淵源，除了早年統一集團將旗下的萬通銀行賣給中信之外，之後雙方在7-11的合作也很深入，7-11的ATM幾乎都是中信銀架設，因此玉山銀行要續保發卡行資格，中信銀絕對是具有高度威脅性的勁敵。

中信銀此次積極爭取家樂福聯名卡，相關人士指出，和旗下聯名卡商品線尚缺量販通路有關，加上家樂福聯名卡的發卡量居聯名卡前五大，對中信銀有強大誘因，希望能透過這張百萬級的聯名卡，將中信銀的信用卡市占排名，從目前的第二名拱上發卡及簽帳金額的「雙冠王」寶座。

金融圈預期，若家樂福聯名卡在明年中旬到期要轉檯，目前仍以中信銀勝出機率最高。而玉山銀行為爭取明年中合約到期能繼續維持發行聯名卡資格，目前也正全力進行固樁，據悉包括點數兌換等會員權益，都會拉高。至於何方勝出，預計最快今年第四季將明朗。

儘管家樂福聯名卡不像Costco聯名卡有「排他性」，但對銀行業仍有吸引力。銀行業者分析，家樂福現在店面愈擴愈多，通路優勢明顯，銀行業者也看好通路優勢在「獲客數」所能發揮的作用，尤其這種走超市路線的量販通路，和民眾日常生活息息相關，也會增加民眾刷卡頻率及金額，因此成為銀行「搶親」對象。