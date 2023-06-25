美股帶動 金融業財管高資產客戶交易規模月增2成

金管會公布最新的財管2.0統計，其中引人矚目之處在於，受到美股近一個月來上漲帶動，也帶動高端理財資產規模擴張，其中銀行的高資產理財資產規模從4月的5625億增至5月底的6358億元，證券則從889億增至1073億，單月增幅比起銀行還要大增逾千億元，單月增幅就高達2成之多。

銀行局統計，繼6月19日富邦開辦之後，現在共有9家銀行開辦高資產理財業務，5月底的客戶數5007人，AUM 6358億元，分別較去年同期比較增加2866人、3572億元；而5月底的銀行高資產理財前三大的客戶數及資產規模，分別為中信1360人，1374億，兆豐884人，1239億，合庫966人，1222億，其中合庫快速崛起，也是首度進榜高資產理財統計前三大。

金管會在2020年核發首批高端理財執照，當時中信、兆豐、上海為第一批取得執照的業者，之後第二批發放國泰、一銀、合庫、瑞銀台北分行等4家銀行執照，之後玉山、北富銀亦獲准開業；對此銀行局透露，近來還有一家民營銀行新申請高資理財業務，明年高資產財管銀行有機會增至10家。

對高端理財不同的資產配置組合占比，銀行局副局長林志吉指出，分別為存款53%，保險14%，基金12%，債券9%，結構型5%，銀行局副局長林志吉指出 高資產業務成長，除了銀行持續推動，銀行配置較多資源及組織架構、商品設計能力及資訊系統都有提升，有助於推展。

而在券商推動財管2.0的部分，證期局也公布最新統計指出，累積到五月底，已有八家券商開辦高資產理財業務，合計資產客戶已有674人，總金額1073億元，前三大券商依序為永豐、國泰、元大證券，交易迄五月底止的交易金額，依序分別為383億、361億、190億，客戶數則分別為294、108、122戶。

對此證期局副局長高晶萍分析，券商高資產理財主要以海外複委託投資主力，是五月份主力成長因素，另外5家開辦高資產理財業務的券商，還包括統一、凱基、兆豐、元富、群益金鼎證券；券商則指出，目前高資產客戶投資海外以美股最多、和以美股為標的結構型商品。