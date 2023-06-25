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金管會啟動金檢！鎖定警示戶前十大銀行 查五大重點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為強化監理人頭帳戶，金管會已在5月起，針對警示帳戶占比前十大銀行，啟動為期兩個月的專案金檢，預計9月底前提出書面報告。據了解，這前十大銀行以民營銀行居多。

面對外界連續砲轟金管會對「打詐」毫無作為，金管會已連三天發新聞稿澄清，每篇都是以「千字」新聞稿闡述對打詐的努力，今天再度表達，金管會今年5月起，已對去年警示帳戶（投資詐欺案使用人頭戶）占比前十大的銀行，做專案金檢。

專案金檢有五大重點，一、金融機構對人頭帳戶、及數位存款帳戶增列開戶審查管控措施，二、人頭戶偵測機制的妥適性、三、警示帳戶聯防機制的落實。

四、高風險自動化業務（如網銀ATM）的控管措施，五、金融機構對網站業者或企業（包括第三方支付業者）申請虛擬帳號的控管作業等。預計金檢報告9月底出爐。

日前金管會才懲處銀行員涉助詐團，指出該銀行的分行員替客戶臨櫃調高網銀或ATM轉帳限額，後端的覆核機制，很大比例是傳送遠端到作業中心做「集中核批」，使行員可規避主管覆核和牽制監督。

金管會認為，這種全部丟到後端作業做集中核批，很容易讓行員有舞弊空間「這就是內控很嚴重的失靈點」。

金管會 網銀 ATM 第三方支付 詐欺

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