全球央行抗通膨 「痛苦」新階段

台灣正面臨全球高通膨、海內外消費與生活支出節節攀升夾擊。英國金融時報（FT）昨報導，全球各大央行對抗通膨之戰正進入「痛苦」的新階段。經濟學者警告，達成百分之二目標的代價，將是經濟衰退。

美國放鷹牽動油價與美元指數、美債殖利率、金價等四大指標近日有所變化，金融圈人士分析，美國聯準會（Fed）主席鮑爾等人放鷹後，已使美債利率走高，進而拉升美元指數，使美元指數創下六月以來最大幅度升值。

正因為美債殖利率與美元指數雙雙走升，使金價下跌。在油價表現上，儘管油價有庫存下跌利多，但金融圈人士分析，因英美央行放鷹，市場擔心全球經濟可能放緩、加上美元走強，反而使油價不升反跌，已抵掉先前全周漲幅。

目前全世界多數國家核心通膨率仍位於或接近多年高點，令各界擔憂央行將難以在不致陷入衰退的前提下，達成通膨目標。目前市場預期今年利率頂峰為百分之五點二五至五點五，比月初時的預估高出一碼；投資人並預期歐洲央行（ECB）將於七月及九月各升息一碼。

台灣金融業者數月前也認為下半年有望降息，但一家大型金控內部評估，要等降息，恐怕到明年上半年還不見得能等到。

台灣這家大型金控內部評估，英國與美國接力放鷹，對國際金融市場影響很大。在美國，這幾天除了鮑爾在參議院聽證時表示，今年再次升息可能是合適之舉，可能需要再次升息兩次，聯準會理事Bowman也表示，通膨率仍處在令人難以接受的高位，因此有必要進一步上調利率，這些都使投資人先前看好通膨降溫的樂觀預期轉向，尤其鮑爾還表示大型銀行可能要提高資本金百分之二十左右，更直接衝擊美國銀行股股價普遍下跌。

投資人對於長期經濟衰退的預期加深，美國政府顯然已陷入「父子騎驢」的困境，因為通膨仍不到預定降溫的目標，使降息時間只能一再往後拖延。再加上英國央行意外放鷹，基準利率升息兩碼，從百分之四點五上調至百分之五，高於市場預期，也是投資人最新矚目的警訊。

台灣某不具名大型金控內部評估，這些訊號除反應這些主要國家升息之路還有得走，更對全球金融與不動產市場產生連鎖效應。

法國巴黎銀行首席美國經濟學者李嘉唐納表示，通膨要再次大幅下降，將更加困難。