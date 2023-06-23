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星空聯盟獲SKYTRAX最佳航空聯盟 洛杉磯貴賓室連七年為最佳聯盟貴賓室

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星空聯盟獲SKYTRAX最佳航空聯盟（長榮航空提供）
星空聯盟獲SKYTRAX最佳航空聯盟（長榮航空提供）

星空聯盟在今年度SKYTRAX世界航空公司評比中再次獲「全球最佳航空聯盟」(World’s Best Airline Alliance)大獎，聯盟著名的洛杉磯機場貴賓室也連續第七年維持其「全球最佳聯盟貴賓室」(World’s Best Airline Alliance Lounge)的地位。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示：星空聯盟提供無縫綿密的飛航網路，隨著航空旅行愈來愈熱絡，歡迎更多的旅客體驗星空聯盟的服務，選擇搭乘26家聯盟成員航空公司。

星空聯盟提供最廣闊的空中飛航網絡，致力於提供旅客更加數位化的旅遊體驗，擴大飛行常客福利，並推出行業首創的創新服務，例如德國鐵路和澳大利亞滙豐銀行星空聯盟信用卡等多面向市場合作模式。

星空聯盟洛杉磯機場貴賓室是評價最高的機場貴賓室之一，連續獲得多個著名獎項，貴賓室設有可欣賞景觀的戶外露台，白天可以欣賞美景，夜晚則提供舒適休息的空間。

SKYTRAX被譽為「航空業的奧斯卡」，透過獨立、公正的國際評比，發放六種語言問卷調查，共回收約2,023萬份有效問卷，範圍涵蓋超過100個國家，此次的評比區間為2022年9月至2023年3月。

SKYTRAX自2005年將「全球最佳航空聯盟」(World’s Best Airline Alliance)加入獎項名單，星空聯盟至今已多次獲得此榮耀的肯定。

機場 信用卡 奧斯卡

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星空聯盟榮獲 SKYTRAX最佳航空聯盟

ANA 榮獲「2023 全球航空公司獎」三項全球第一

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