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星空聯盟榮獲 SKYTRAX 最佳航空聯盟

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星空聯盟榮獲SKYTRAX最佳航空聯盟，洛杉磯貴賓室連續七年評選為最佳聯盟貴賓室 13家成員共囊括35個獎項。星空聯盟提供
星空聯盟榮獲SKYTRAX最佳航空聯盟，洛杉磯貴賓室連續七年評選為最佳聯盟貴賓室 13家成員共囊括35個獎項。星空聯盟提供

星空聯盟在今年度SKYTRAX世界航空公司評比中再次榮獲「全球最佳航空聯盟」(World’s Best Airline Alliance)大獎，聯盟著名的洛杉磯機場貴賓室也連續第七年維持其「全球最佳聯盟貴賓室」(World’s Best Airline Alliance Lounge)的地位，頒獎典禮於巴黎國際航空展上舉行，由星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias代表接受獎項。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示：星空聯盟提供無縫綿密的飛航網路，很高興數百萬計的旅客肯定我們的非凡價值，隨著航空旅行愈來愈熱絡，我們歡迎更多的旅客體驗星空聯盟的服務，選擇搭乘26家聯盟成員航空公司。

Theo Panagiotoulias也向團隊表示祝賀，並說道：在艱難的 2022 年，星空聯盟及其成員航空公司的每一位員工辛勤工作帶來了美好的回報，我代表聯盟接下此榮譽，也鼓勵每位在未來展望能夠越來越好。

星空聯盟提供最廣闊的空中飛航網絡，致力於提供旅客更加數位化的旅遊體驗，擴大飛行常客福利，並推出行業首創的創新服務，例如德國鐵路和澳洲滙豐銀行星空聯盟信用卡等多面向市場合作模式。

星空聯盟洛杉磯機場貴賓室是評價最高的機場貴賓室之一，連續獲得多個著名獎項，貴賓室設有可欣賞景觀的戶外露台，白天可以欣賞美景，夜晚則提供舒適休息的空間。

SKYTRAX被譽為「航空業的奧斯卡」，透過獨立、公正的國際評比，發放六種語言問卷調查，共回收約2,023萬份有效問卷，範圍涵蓋超過100個國家，此次的評比區間為2022年9月至2023年3月。

SKYTRAX自2005年將「全球最佳航空聯盟」(World’s Best Airline Alliance)加入獎項名單，星空聯盟至今已多次獲得此榮耀的肯定。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示：我們祝賀星空聯盟獲評為全球最佳航空聯盟，以及全球最佳聯盟貴賓室的雙重成就，座落於洛杉磯國際機場湯姆布萊德利(Tom Bradley)國際航廈的星空聯盟貴賓室，一直以來都是旅客們的最愛，更是屢獲殊榮的貴賓室。

除了聯盟獎項外，今年還有 13 家星空聯盟成員航空公司獲得了 共計35個獎項，包括新加坡航空榮獲全球最佳航空公司獎，以及「全球最佳機艙清潔」、「全球最佳豪華經濟艙」…等多個獎項。

機場 新加坡航空 信用卡

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