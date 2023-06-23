布局完整、獲利佳 一銀獲重視

國內不少公股銀行高層都曾是「一銀人」，一位公股金融圈人士說，爭取八大行庫董總大位向來是各方人馬角力的重點，其中競爭最激烈的是兆豐銀行（和金控），另外就是一銀（和金控），相較於兆豐銀的資產規模，一銀的資產沒有兆豐多，但一銀為三商銀之首，在外匯及放款業務、海外布局都非常完整，以獲利來看，一銀也保持前三大的佳績。

此外，近年來財政部督軍公股體系設立的ＥＳＧ、數位金融兩大平台，都由一銀統籌，受到決策高層青睞器重由此可見，若有總經理出缺時，一銀自然成為取才的重點來源。

另一個原因，在於從一銀轉赴其他行庫當總經理的人選，多數都已擔任多年的副總。

而各大行庫都面臨具有高度挑戰的「世代交替」的問題，很多副總卡在六十五歲必須屆齡退休，但其實不少人擔任副總的年資並不長，決策高層選才時，也會評估其實際的管理歷練。

事實上，不只是現任第一金控董事長邱月琴，許多當過第一金、一銀董事長的高層即使已經離開，仍肯定一銀員工的表現，包括張兆順、董瑞斌、廖燦昌、蔡慶年都是如此。而他們最欣賞的就是一銀員工不但業務專業好、反應快，對指令的執行力及配合度也高，這也是一銀讓多位董事長印象深刻的銀行文化。

除了公股體系，財政部也曾思考從民營金融機構攬才，但最大的障礙是薪水談不攏，民營金融業連副總的薪水都遠高於公股董總；加上這幾年在法遵、資安、理專管理等內控上，不少民營金融業出事，於是在公銀經營高層的選才重新聚焦在公股體系內培養優秀人才，一銀就順勢崛起。

而行庫體系的轉換跑道，也有助於八大行庫文化體系的交流，或是把一些新的想法、作法傳遞到其他行庫。

一位公股金融圈人士說，只要有行庫董總換跑道，「大家就會先去打聽新老闆以前習慣的作業模式。」包括授審會怎麼開、喜歡採用的報表格式是什麼等。

此外，例如海外的布局、數金業務的布局，一銀也走在前端，若高層轉任其他行庫，也會有很多經驗的分享與傳承，複製在一銀的成功經驗。