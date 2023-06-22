哪家國銀員工「最會賺」？ 這家公股行庫奪冠

哪家國銀員工「最會賺」？根據中央銀行最新出爐的3月底本國銀行營運績效季報，排除性質較為特殊的中國輸出入銀行與農業金庫後，以外匯交易見長的公股行庫兆豐銀行，每位員工平均貢獻697.38萬元的獲利，高居國銀第一大。

央行統計顯示，相較於2022年第4季，今年第1季，國銀員工獲利貢獻度大洗牌。去年第4季，國銀員工貢獻度前五大，依序為上海商銀（5876）、王道銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行與中國信託銀行；今年第1季，前五大名單已經換上了兆豐銀行、上海商銀、匯豐（台灣）銀行、台北富邦與京城銀行。

資料顯示，今年首季，兆豐銀異軍突起，員工獲利貢獻大躍進，從前一季的季軍，進步到冠軍，平均每位員工為銀行帶進近700萬元的獲利，成績十分傲人。

緊追兆豐銀行身後的是經營「小而美」的上海商銀，員工獲利貢獻度高達653.61萬元。不過，前一季奪冠的上海商銀，本季被兆豐銀「超車」、暫居第二。

本季最大黑馬，為外商匯豐（台灣）銀行，員工貢獻度554.42萬元，排名第三，銀行主管說，外商銀行擠入員工獲利貢獻排名榜前五大，為過去較為罕見的情況。

與前一季排名相當的台北富邦銀行，員工獲利貢獻度435.55萬元、排名第四。另外，京城銀行首季員工獲利貢獻度430.25萬元，名列第五大。

至於第六至第十，依序為國泰世華銀行、中國信託銀行、臺灣銀行、第一銀行與玉山銀行；平均每位員工貢獻公司獲利，約在316萬元至408萬元之間。

過去一段時間，員工獲利貢獻度名列前茅的王道銀行，今年首季意外落馬、跌出前十大。

銀行主管指出，相較於大型銀行，中小型銀行的員工獲利貢獻度更容易名列前茅，主要原因是大型銀行員工人數較多，因員工獲利貢獻度的計算法是為稅前盈餘除以員工人數，所以比起大銀行，中小銀行更容易勝出。