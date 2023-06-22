央行第二套房貸限縮 17%受訪者認為影響很大
央行16日針對個人第二套房貸成數限縮，引起市場熱議，信義房屋針對官網使用者調查顯示，約有17%受訪者表示影響很大，但有44%表示首購沒影響，有11%會以配偶名義購屋貸款，沒影響，17%則表示自備款成數夠，若由調查結果顯示，央行新制對於市場「影響者小眾，受影響者很有感」。
央行發現自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之平均貸款成數居高且持續上升，據央行統計，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之平均貸款成數， 2021年10月為 75.5%，本年4月為77.1%，顯示貸款條件漸趨寬鬆，為避免金融風險因而降低貸款成數至7成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前景氣已在修正階段，投資買方明顯減少，新制的影響族群相對小眾，不過貸款成數縮減，的確對於換屋族影響程度大，換屋型買方可能就得想辦法因應，例如利用沒有房貸的配偶購屋申請貸款，或者是採先賣後買的方式因應。
信義房屋網路調查顯示，44%族群為首購表示沒影響，有11%會以配偶名義購屋貸款，17%則表示自備款成數夠，11%表示不清楚，但也有17%受訪者認為新制影響很大，顯示對於整體購屋群受影響者相對小眾，但被限制到的就會認為要自行籌備多一點資金，影響程度很大。
過去政策針對貸款成數調整，都會造成當下交屋出現問題，前一波交屋時因為政策導致貸款成數不足，開發商面對景氣開始走弱，有些提出公司貸等方式補足差額，確保預售可以順利交屋並回收資金，但過去兩三年房價大漲，開發商可能不擔心客戶違約，不見得會提出公司貸的政策，可觀察後續狀況。
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