有助和諧 吳東明任新光金控副董

新光金控昨天舉行董事會，據了解，會中出席的十五席董事全數同意由吳東明出任金控副董事長，由於吳東明身為吳家「東」字輩，和新光金創辦人吳東進、台新金控董事長吳東亮同一輩份，因此由他出任副董事長，具有高度象徵意義。

新光集團創辦人吳火獅的哥哥吳金龍有兩個兒子吳東興、吳東明，吳東興曾任新光三越董事長，在新光三越最近一次改選時，吳東興的兒子吳昕陽積極角逐董事長，卻在吳東進出面與日本大股東三越協調後，改由吳火獅家族的四子吳東昇出任。

知情人士說，當時一直支持吳昕陽出任董事長的吳東亮，還在董事會上表達反對吳東昇接任董事長，親近吳東亮友人還對外表示，「吳東亮其實是要給年輕人機會。」據了解，吳東亮認為，吳昕陽帶領三越績效令外界有目共睹，「不要叔叔去搶姪子的經營權，給外界的觀感不好」。

有別於新光金前一次董事會東進派四席董事缺席，昨天董事會則是全體出席。據透露，在這次新光金改選的改革派代表洪士琪並未出任金控副董事長，但可能出任新光人壽副董事長；至於新光銀行副董事長李紀珠將離開新光金體系。

新光金股東會改選時，吳東明得票為改革派的第三高票，票數還領先洪士琪，從配票數多寡就可看出吳東明受到的尊崇及分量。改革派推吳東明出來當副董事長，也希望能促進雙方人馬在董事會的和諧，尤其公司派五席董事，現在以吳東進次女吳欣儒領軍，吳東明身為她的堂叔，吳欣儒對這位親族長輩也會以禮相待。

新光金昨天下午開董事會的同時，也已完成人壽、銀行、證券等三家子公司的董事名單，並預定在六月廿九日選出三家子公司的新任董事長，屆時除了元富證券董事長陳俊宏續任，另外人壽及銀行的新任董事長，內定分別為魏寶生、賴進淵。

據轉述，新光家族二公主、前任金控總經理吳欣儒昨天也出席董事會，新光金新任董事長陳淮舟在董事會的主要重點放在金管會對於未來新光金營運的期許，以及高度重視的新壽增資問題；據了解，陳淮舟在會中表示，金管會在本周已正式發出公文給新光金，要求股東及董事會必須要盡速處理新壽增資問題。