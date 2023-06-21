嚇！房貸利率衝破14年半新高 央行用這五字定調房市景氣

房貸利率再飆高，房貸族欲哭無淚。中央銀行今（21）日公布，臺灣銀行等五大銀行5月新增房貸利率衝破2.1%，連18漲並飆近14年半新高；自2021年11月以來，新增房貸利率從1.351%升抵2.101%，一年半來漲幅達0.75%，恰好與央行五度升息、累計升息的3碼幅度相同。

央行每月公布臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行與華南銀等等五大銀行新承做放款金額與利率，由於五大銀行的房貸市占率約四成，金額與利率變化，被視為房市景氣風向球。

央行經研處副處長蔡惠美今日指出，5月新增房貸利率增至2.101%，主要原因是央行3月升息半碼，反應在房貸利率調整上，大多數會落在4月，但也有少部分銀行會延至5月才調整。

由於央行6月利率按兵不動，少了央行升息這項因素，新增房貸利率是否會持續往上走？蔡惠美表示，銀行會根據貸款戶的信用條件給予不同的利率，不見得一定會增或減。

央行統計顯示，5月新增房貸金額為624.81億元，為五個月高點，月增156.67億元；蔡惠美表示，5月新增房貸金額增加，主要原因是4月工作天數只有17天、5月回復到正常的23天，工作天數多，銀行可以承辦的貸款案件較多，會使貸款規模增加；此外，5月建物買賣移轉棟數月增33.7%，也是另一主因。

對於目前房市景氣，蔡惠美定調為「量縮、價緩漲」。

以六都建物買賣移轉棟數而言，5月較4月增加33.7%、年減6.45%，與去年同期相較，台北市與台南市分別年減16.79%和12.58%，呈雙位數衰退；今年前五月，六都買賣移轉棟數合計年減21.38%。

房價方面，以象徵中古屋的信義房價指數而言，台北市5月月減0.83%、年減1.43%，新北市則是月增0.58%、年增3.68%，大台北地區合計月減0.2%、年增0.81%，蔡惠美表示，以台北市而言，與去年同期相較，信義房價指數已連三月轉為負值。

至於央行6月加碼房市管制，針對特定地區的第二戶房貸，祭出貸款成數不得超過七成的限制，是否會促使房市交易量更加萎縮，蔡惠美表示，影響房市交易量的因素眾多，假如今年下半年景氣復甦，可能會讓購屋者的需求明顯回溫，進而促使房市交易量增長，並不是央行採取七成限貸措施，就一定會把房市的交易量打壓下來。