獨／新光金控再爆黑馬 由吳東明出任金控副董事長

新光金控' rel='新光金控' data-rel='/2/128165' class='tag'>新光金控今日召開董事會，據透露，其中在金控副董長，並非由外傳的改革派大股東洪士琪出任，而是由和吳東進、吳東亮同一輩份的吳東明出任，具有高度的象徵意義。

據悉，新光金今日下午召開董事會的同時，據悉已完成人壽、銀行、證券等三家子公司的董事名單，並預定在6月29日，正式選出三家子公司的新任董事長，屆時除了元富證券董事長陳俊宏續任，另外人壽及銀行的新任董事長，內定分別為魏寶生和賴進淵，此外，今日董事會並未討論、通過總經理陳恩光的人事案。

據了解，新光家族二公主、前總經理吳新儒今日也有出席董事會，大部分的董事都有出席，新任董事長陳淮舟今日董事會上主要重點放在金管會對於未來新光金營運的期許，以及高度重視的新壽增資問題。