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人選出爐！集保結算所臨董會推舉林丙輝出任董事長

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣集中保管結算所今（21）日舉行董事長交接典禮，林丙輝（圖右）出任董事長。　　集保結算所／提供
臺灣集中保管結算所今（21）日舉行董事長交接典禮，林丙輝（圖右）出任董事長。　　集保結算所／提供

臺灣集中保管結算所今（21）日召開臨時董事會，推舉林丙輝擔任董事長，並隨即舉行董事長交接典禮。林丙輝表示，未來將協助金管會推動「資本市場藍圖」等重大金融政策，持續強化與優化市場大後台服務機制，拓展更多數位創新服務。

集保結算所新任董事長林丙輝表示，未來將協助金管會推動「資本市場藍圖」等重大金融政策，並與金融業相關單位積極合作，持續以投資人為核心，強化與優化市場大後台服務機制，拓展更多的優質數位創新服務，期盼與集保結算所全體工作團隊，持續推動「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」四大願景，為台灣金融市場開創新局。

林丙輝為英國曼徹斯特大學商學院博士，曾任證券暨期貨市場發展基金會董事長、國立中興大學副校長暨財務金融學系特聘教授、臺灣科技大學企管系主任、財金所所長、台灣財務工程學會理事長等職務，學經歷豐富。擔任證基會董事長期間，協助集保結算所大力推動「大專生金融就業公益專班」及多項深入校園宣導金融教育，也因應高齡化社會趨勢，與集保結算所、基富通證券共同主辦「好好退休準備平台」，與集保結算所業務往來密切。

集保結算所 金管會 資本市場

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