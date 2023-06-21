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面對金融投資詐騙 櫃買中心提醒要拒絕各種可疑的誘惑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「您好，我是之前與您聯繫過的投顧老師助理，現在加入line投資群組，老師會免費送飆股給你喔。」、「AI、元宇宙電子股湧現商機，點擊連結，領取明天的飆股喔！」。近來是不是也常在手機簡訊、臉書，或其他的社群媒體上，收到類似的訊息，櫃買中心提醒投資大眾，不論是出於好奇或是想進一步了解的心態，一旦加入，可能就落入有心人的詐騙套路。

櫃買中心指出，近年的投資詐騙越來越猖獗，已然成為全民公敵，別以為沒有進行投資，就不會成為詐騙的受災戶。詐騙手法不斷推陳出新，就算是誤點釣魚網站連結，都有可能瞬間出賣民眾的個資與財產。面對這些鋪天蓋地而來的訊息，很多人在眼花撩亂、茫然失措之下，很容易給予騙徒有乘之機。在很多投資群組裡，只有被害人是真的，其他都是詐騙共犯，這些暗樁專門跟假老師一搭一唱，時而發問，時而稱讚老師英明，有時還會宣稱自己因為相信老師，所以賺到很多錢。當受騙民眾一開始嘗到甜頭後，就會加碼投入，但當感到疑慮或想把錢拿回來時，可能就會發現投資款項其實已大量虧損或歸零，所有款項已經拿不回來了。

行政院已於今(2023)年5月提出新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，各部會將結合地方政府通力合作，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向積極打詐，並推動各項防詐作為，達成減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」策略目標。

櫃買中心亦提醒投資人，面對可能的金融投資詐騙時，一定要拒絕各種可疑的誘惑或要求，不要被騙徒牽著鼻子走。投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，請立即撥打證券期貨反詐騙諮詢專線(02)2737-3434查證，亦可至金管會網站防範非法證券期貨業宣導專區及櫃買中心防制金融投資詐騙專區查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證提出檢舉，避免更多人受害。

詐騙 櫃買中心

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