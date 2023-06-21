AI金融科技論壇登場 蔡其昌：AI大門已正式打開
今（21）日AI金融科技協會舉辦AI金融科技發展論壇，立法院副院長蔡其昌表示，「在輝達董事長黃仁勳來台後，AI大門已正式開啟」，而立法院角度便是審視科技背後暗藏的疑慮，並加以立法管制，但也肯定AI已成為不可動搖的趨勢。
蔡其昌表示，AI與金融連結從服務到防詐皆能有所應用，以服務端而言，透過大數據進行存貸管理、及信用評估，能夠更精準迅速的完成審核到放款，而防詐方面而言，能夠透過過往資料分析，來判斷帳戶異常樣態及異常的交易，進一步進行防治。
但另一方面，蔡其昌表示，AI科技讀取過往資料也涉及個資問題，此外，在應用上是否有道德風險也仍需要更加深入探討，因此立法院也會針對相關議題訂定法規，加以規範AI應用。
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