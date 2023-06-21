出遊必備「平安符」！宏泰人壽：出發2小時前完成投保

「你出國了嗎？」已成為大家最近常聽見的問候語，隨著端午節連假到來，想要出去玩耍的心情早已雀躍飛揚。旅行平安最重要，宏泰人壽提醒國人連假出遊必備旅行平安險「平安符」，出發2小時前完成網路投保，讓連假遊玩計畫更加周全，不論去哪裡玩都安心。

新冠肺炎疫情讓國人原本「說走就走」的旅行自由備受壓抑，後疫情時代來臨，各國邊境管制措施開放，因而出現報復性旅遊「加倍奉還」，加上今年連假多，這股「瘋出國」的旅遊熱潮經過大半年時間未見消停，許多人甚至已經出國好幾回。面對接下來的端午節4天連續假期，宏泰人壽表示，不論是規劃國內輕旅行或出國觀光，旅平險都是必備的平安符，出發2小時前完成網路投保，就能夠輕鬆擁有旅行保險保障。

宏泰人壽表示，出國旅遊最怕遇到海外突發疾病需要就醫，像是水土不服造成身體不適都是常見的狀況。由於每個國家的醫療收費制度不同，先前媒體就曾報導在國外就醫卻收到天價帳單的案例。如果有旅平險結合海外突發疾病醫療健康保險等附約的加持，萬一旅遊途中遭遇類似的狀況，在符合保單條款的情況下，保險就可以補償經濟損失，緩解在異地就醫的惶恐不安。

另外，目前旅平險所提供海外急難救助服務包含「醫療協助」、「旅遊協助」及「法律協助」；在「醫療協助」方面，提供從電話醫療諮詢、醫療傳譯服務、推薦醫療服務機構、安排住院、遞送緊急藥物，到安排及負擔緊急轉送回國等等各種服務，以支應在國外突然發生的疾病。而「旅遊協助」主要針對旅遊中可能遇到遺失行李、護照或是信用卡的緊急狀況進行處理，甚者可進一步諮詢法律協助。

宏泰人壽建議完整的出國旅行計畫除了觀光食宿的安排之外，保險保障更是不可或缺，透過網路投保旅平險既快速又便利。網路平台所揭露的保單條款完整明瞭，運用試算功能帶入條件即可立刻得知保費金額，只要在出發2小時前完成投保流程，即可擁有旅平險「平安符」的加持，出遊安心，就能玩得更盡情盡興。