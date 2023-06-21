獨家／國內最大金融後台 集保今開臨董會拍定董座

集保結算所董座人事將在端午連假前拍定，集保今（21）日傍晚6時將召開臨時董事會，可望由證期會董事長林丙輝以臺灣證券交易所法人董事代表身分出任董事長，並將兼任基富通董事長。

林丙輝為英國曼徹斯特大學商學院博士、臺灣大學商學研究所碩士，過去主要經歷為中興大學副校長、台灣科技大學財金所所長、台灣財務工程學會理事長。

集保在前董座朱漢強6月初請辭後，董座職務由總經理陳德鄉暫代，原本將在本周一集保股東會後董事會拍定，因相關作業延誤，推延至今天召開臨時董事會。

集保涵蓋國內股票、期貨、債票券、基金及跨境保管等五大金融商品核心業務的集中保管、結算交割及帳簿劃撥等金融後台服務，業近年來業務日益繁複，證基會與集保有不少業務往來，尤其是與集保最重要的轉投資基富通證券，亦在基金平台上合作，而且證基會也是基富通好好退休專案共同主辦單位，對當前退休議題很清楚，因此由林丙輝出任，預料上任初期將以集保現有業務發展為主。

集保最大股東是證交所，持股50.59%，證券商及票金公司占24.3%、金融機構占14.45%、其他法人4.03%，自然人也有6.63%。