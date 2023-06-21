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運彩經銷商抽籤 7月3日查詢

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
第三屆運彩經銷商昨天進行驗籤作業，威剛科技副總林天瓊（左起）、台灣運彩總經理林博泰、遴選委員陳伯儀、體育署主秘房瑞文共同見證。圖／台灣運彩提供
第三屆運彩經銷商昨天進行驗籤作業，威剛科技副總林天瓊（左起）、台灣運彩總經理林博泰、遴選委員陳伯儀、體育署主秘房瑞文共同見證。圖／台灣運彩提供

第三屆運動彩券經銷商遴選，合格申請件數超過一萬五千份，昨天在台北體育館公開辦理驗籤及抽籤作業，抽出正取兩千名、備取兩千名中籤者，加上通過績優資格評定的績優退役運動員六一七人，總共二六一七位正取經銷商，將於明年一月一日開始第三屆運彩銷售。

第三屆運彩經銷商遴選從四月廿六日開始，一個月期間收件數超過一萬七千份，一般參與經銷商申請合格件數一萬五七七一件，昨天在所有與會民眾、彩券經銷商團體代表、公正人士以及遴選委員的參與及監督下進行抽籤，共分為八個作業區同時進行。台灣運彩表示，正取兩千名及備取兩千名的中籖者中，除曾任運動彩券經銷商者外，其餘中籖者後續還須通過專業測驗評定，七月三日到七月七日將開放所有申請人查詢本次抽籤結果，並就中籖者寄發中籤暨評定通知單，通知後續接受專業測驗評定相關事宜，專業測驗評定的結果將於八月十四日起提供查詢。

第二屆運動彩券九年多來已累計銷售超過三千八百億元，挹注國家運動發展基金超過三百八十億元。第三屆運彩經銷商遴選，台灣運彩特別將澎湖縣及金門連江縣從原本分區獨立出來，使遴選區從卅一區增加到卅三區，一般資格的經銷商家數也較第二屆增加兩成五，其中以桃園市及新竹市的成長比率最高。

運動 彩券 澎湖縣

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