雪梨好熱門！為何彰銀、北富銀都挑這裡設分行？銀行主管曝原因

前進新南向市場，今年全挑中澳洲雪梨。繼金管會4月核准北富銀將澳洲辦事處升格為雪梨分行後，昨再宣布同意核准彰銀（2801）設澳洲雪梨分行，今年兩個新南向新案，全部落腳雪梨。

為何雪梨分行好熱門？銀行局副局長林志吉說，澳洲是台灣十大貿易夥伴、占我國貿易比重2.4%，加上新南向政策推動下，經貿關係也很活絡，當地台商多有資金需求，國銀自然追隨台商腳步前進澳洲。

據金管會統計，目前包括台銀、合庫、一銀、華銀、北富銀、兆豐（2886）、台企銀（2834）、玉山（2884）、台新銀和中信銀，若加上彰銀開業後，共11家國銀前進澳洲。

若以新南向18國來看，最受國銀青睞、設據點（含子分行、辦事處）最多的前五大國家，則是泰國達109處最多、越南61處、柬埔寨55處、菲律賓34處及印尼18處。

彰銀主管說，赴澳洲設雪梨分行主因是澳洲利差大、獲利好，逾放又低，光利差有1~1.5%，比美國還大，自然讓國銀趨之若鶩。

但也有另一家行庫高層則說，澳洲台資銀行多，競價下導致利差愈來愈低，且澳洲只有工業和礦業，主要只能做不動產，集中度很高，這是比較需要注意的地方。