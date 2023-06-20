熱錢續匯出！匯銀主管曝匯市爆量重貶理由

熱錢大舉匯出、匯市爆量重挫。匯銀主管估計，熱錢今（20）日至少落跑逾8億美元，拖累新台幣匯率貶值9.4分，收在30.89元，連三貶並為近七個月新低。出口商積極拋出外匯、與蜂擁匯出的熱錢「你丟我撿」、相互對作，促使匯市今日一天就爆出20.465億美元的成交巨量。

新台幣匯率在端午假期前已連貶三天，累計貶值金額高達1.82角。今年以來，新台幣匯率累計貶值1.82角，累計貶值幅度為0.59%。

端午連假前，外資賣股匯出，加上人民幣等主要亞幣續貶，新台幣匯率在利空夾擊下開低走低，盤中最低貶至30.902元，最多貶值1.06角；匯銀主管說，若非出口商也同步拋出不少外匯，加上中央銀行盤中適度調節，新台幣匯率在今天就會貶破30.9元價位。

匯銀主管指出，熱錢在端午連假前拋售台股，並源源不斷匯出，估計一天至少撤出逾8億美元，雖然匯價貶破30.8元後，吸引大量出口商進場拋匯「轉現金」，但出口商的美元供給仍不敵熱錢的匯出力道，新台幣匯率收盤貶破30.8元，為近七個月新低。

匯銀主管說，新台幣匯率有很長一段時間都在30.5~30.8元區間波動，因此30.8元，被視為一個重要心理關卡，匯價貶破30.8元，新台幣匯率下探31元的機率也將隨之升溫；而主要亞幣走勢、熱錢動向與股市表現，為未來的觀察重點。

以國內匯市收盤時匯價而言，日圓兌美元匯率維持在141.76的低檔整理；韓元匯價雖較前日略升，但仍位於1,280的相對弱勢價位；人民幣兌美元收在7.17，寫下2022年11月底以來的七個月低點。

美國聯準會6月暫緩升息，但會後公布、反映決策官員預估利率落點的「利率點狀圖」顯示，今年至少還須升息2碼。匯銀主管指出，熱錢流向會主導新台幣匯率走勢，而熱錢動向又會受到美國貨幣政策的影響，因此，聯準會主席鮑爾本周出席國會聽證會，是否釋出進一步的利率政策訊號，對匯市動見觀瞻。

央行統計顯示，美元指數今天上漲0.02%，主要亞幣升貶互見。其中，新台幣匯率意外淪為「最弱亞幣」，單日貶值幅度為0.3%，人民幣與星元匯率分別下挫0.2%與0.1%。台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率，今天小幅升值0.13%，日圓兌美元則是升值0.06%。