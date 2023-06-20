新南向再躍進 金管會同意彰化商業銀行申請設立雪梨分行

金管會今日宣布，同意彰化商業銀行向澳洲主管機關申請設立澳洲雪梨分行。

金管會統計，目前國銀在全球共有641個據點，其中亞洲533個，澳洲是15個，歐洲13個，美洲79個，非洲1個。其中，新南向的據點家數到三月底共有338處，占亞洲據點比例達6成。全球家數前三大國，依序為泰國109處、中國大陸89處，美國69處，香港69處，新南亞的國家，前五大則分別為泰國109處、越南61處、柬埔寨55處，菲律賓34處、印尼18處。

銀行局副局長林志吉指出，本國銀行在新南向授信餘額，5月底為1兆5245億元，比去年底增229億，全年目標，則希望111年底增加600億，目前已增加229億的達成比率為38.13%。

另外，新南向政策設點目標，今年以來，18國中將以設置3處為目標，目前已設2處，包括4月25日富邦獲申請雪梨分行，彰銀這是第二案，另外新增開業的，兆豐銀在柬國的支行，金邊分行之下最多可設9家，這是其第6家支行，為大金歐支行。

今年金管會預定新南向申請據點的三個目標裡，就有二家銀行申設了雪梨分行，對此金管會銀行局副局長林志吉指出，這是因為澳洲近年來因為我國推展新南向政策，使雙方經貿關係又比先前更緊密，當地台商又有資金需求，所以成為設行熱門地。澳洲占我國貿易總額比例為2.4%，是第十大經貿往來國。

金管會指出，基於澳洲為我國新南向政策對象18國之一，與我國經貿互動密切，為我國銀行業者海外拓展業務之重點布局地區。為能提供台商客戶良好金融服務，並分享區域經濟成長效益及多元化資產配置，爰擬於當地設立雪梨分行。

截至112年5月底止，彰銀已於海外已設立7家分行，包括紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行及馬尼拉分行，另於大陸地區設有1家子行及緬甸仰光設有1家代表人辦事處。

金管會表示，目前本國銀行在澳洲已設有分支機構者，計有臺灣銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、台北富邦商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等10家銀行。