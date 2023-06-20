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元大理財日前進偏鄉扎根金融教育 教導學童儲蓄積少成多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大理財志工團隊發揮金融本業專長，持續以實際行動推廣理財教育，落實普惠金融（圖為宜蘭縣大溪國小，元大金控/提供）。
元大理財志工團隊發揮金融本業專長，持續以實際行動推廣理財教育，落實普惠金融（圖為宜蘭縣大溪國小，元大金控/提供）。

元大金控（2885）暨元大文教基金會扎根金融教育，近兩月辦理三場元大理財日，分別走訪新北市三和國小、宜蘭縣大溪國小、花蓮縣玉里國小等3所偏鄉學校，透過遊戲傳授基礎理財知識，寓教於樂的方式讓小朋友學習儲蓄的重要性，培養記帳的好習慣。

元大文教基金會持續搭起關懷的橋樑，扮演愛心公益平台角色，這次其中一偏鄉學校-新北市三和國小，是第五屆Dream Big元大公益圓夢計畫入選團體，過去同學與元大志工分享割稻、紮草等食農教育體驗，這次元大理財日活動由元大理財志工團隊發揮金融本業專長，與同學分享金錢知識素養。

元大理財志工講師團隊研發專屬的桌遊教材，透過商品買賣讓學童們學習如何分配收入及支出，過程中還會設計不同情境造成物價波動，例如颱風來襲時蔬菜就會變貴；元大人壽志工講師表示，遊戲中出現的「危機」都是模擬現實生活中會發生的事，是很好的機會教育，提醒平時應養成儲蓄習慣，以備不時之需。

同學們在活動中也熱烈討論如何應對通貨膨脹，並回饋講師教導的T字記帳法很實用，只要在T的一邊寫下收入，另一邊寫下支出，相減後便能清楚看出可支配的金額，更懂得把錢花在有意義的地方。

元大理財日每年前進偏鄉學校推廣理財教育，今年已邁入第六個年頭，累積逾20場理財課程，元大金控集團將持續以營業據點作為社區交流中繼站，就近服務鄰近學校，利用正確的投資工具，讓理財種子在台灣各個角落遍地開花。

元大金控暨元大文教基金會扎根金融教育，走訪偏鄉學校傳授基礎理財知識(圖為新北市三和國小，元大金控/提供）。
元大金控暨元大文教基金會扎根金融教育，走訪偏鄉學校傳授基礎理財知識(圖為新北市三和國小，元大金控/提供）。
元大理財志工團隊研發專屬的桌遊教材，寓教於樂教導學童儲蓄積少成多(圖為花蓮縣玉里國小，元大金控/提供）
元大理財志工團隊研發專屬的桌遊教材，寓教於樂教導學童儲蓄積少成多(圖為花蓮縣玉里國小，元大金控/提供）

元大金控 偏鄉學校 食農教育 儲蓄

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