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台壽籲三十而立前 做退休準備

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽與政大商學院昨發布二○二三「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，台灣人壽董事長鄭泰克（右三） 呼籲退休準備一定要「加倍」、「提早」。圖／台灣人壽提供
台灣人壽與政大商學院昨發布二○二三「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，台灣人壽董事長鄭泰克（右三） 呼籲退休準備一定要「加倍」、「提早」。圖／台灣人壽提供

實質總薪資七年來首見負成長，導致退休理財準備愈來愈「年輕化」。中信金控旗下台灣人壽與政大商學院昨天共同發布二○二三「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，民眾開始退休準備平均年齡卅六點九九歲，較去年提早二點一六歲，「退休信心指數」和「退休生活滿意指數」也雙雙倒退，「退休生活滿意指數」跌至六十八分。台灣人壽呼籲，退休準備已然年輕化，「三十未立就要啟動」。

台灣人壽指出，勞保破產壓力和通膨高物價，促使青世代三十而立前就得啟動退休準備計畫，台灣人壽董事長鄭泰克以退休又重返職場的過來人身分表示，退休所需的花費，理想與實際有落差，不同階段所需的理財規畫和保險商品也不同，退休準備不僅要「加倍」更要「提早」，最重要的是備妥退休三「保」—保本、保值和保障，才有富足的第三人生。

政大副校長陳樹衡說，金融業在高齡社會扮演重要角色，可透過個人理財、金融專業發展出銀髮金融學，開發更多創新金融商品。

此外，百分之五十七點九未退族自認準備不充裕，導致民眾退休準備年齡日益年輕。已退和未退族對退休生活花費預估出現落差，百分之廿七點三已退族認為四萬元以上才夠。

調查也顯示，廿五至卅九歲未退族有五成五指出，勞退如果開放自選標的願意自提；廿五至卅九歲有六成以上採零股投資累積退休金，「股票」為首選退休理財商品（百分之六十四點七），從年齡分布來看，廿五至卅九歲族群近六成選擇儲蓄與定存。

台灣人 理財 指數

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