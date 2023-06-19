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法巴人壽推外溢保單 健走計步達標最高享10%保費折抵

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
法巴人壽推外溢保單，健走計步達標最高享10%保費折抵。示意圖／本報資料照片
法巴人壽推外溢保單，健走計步達標最高享10%保費折抵。示意圖／本報資料照片

根據教育部體育署公布的111年運動現況調查顯示，國人參與運動人口比例超過81%，其中超過六成民眾喜歡透過健走的方式健身。此外，因應科技運用的趨勢，高達43.9%的民眾認為使用穿戴式科技，健身配合APP作為健康管理更是時下運動趨勢。

法國巴黎人壽瞭解民眾對健康管理的重視與需求，推出外溢型保單，鼓勵民眾在規劃保障的同時，還可以加入全民健走維持健康的行列，以運動儲存未來的健康存摺，透過健康步數APP的健走步數資料，每年計算保費折扣，最高可享10%的健康管理回饋，在享受運動帶來的舒暢與健康外，還能因認真照護健康獲得實質的保費回饋。

法國巴黎人壽表示，無論處在人生哪個階段，定期壽險都是最基本也最重要的保障，唯有將保障補足，才能無後顧之憂。法國巴黎人壽攜手公勝保經，於公勝保經網路投保平台首度推出的「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」具有三大特色，提供各族群的保戶保障新選擇。

特色一：健走計步達標，享健康管理回饋。法國巴黎人壽邀請保戶以健走取代短程交通，響應環保愛地球還能夠維持每日運動習慣，為自我的健康把關，達到預防勝於治療的健康管理精神。「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」自保單生效日起，透過專屬健康APP的健走計步統計，只要達標隔年依健康回饋步數的等級，即可享有3％、5％及10％折抵續期保費的優惠。

特色二：善用定期壽險，加大保障防守範圍。隨著年紀與家庭責任的增加，風險保障也需適時調整。「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」提供身故保險與完全失能保險的保障。此外，為因應生活中無法預測的風險，加強保障防護網的範圍，可善用「法國巴黎人壽e起健走一至六級意外失能扶助保險附約」，於附約有效期間內因意外傷害事故診斷為失能第一到六級的保戶，最高可獲得給付期10年的失能扶助金，不必擔心因養病經濟中斷的生活或醫療費用，提供家庭安心保障。

特色三：網路投保，彈性便利。法國巴黎人壽致力保險普及化，為了順應時下現在民眾偏好自主性高且高度仰賴網路的消費習慣，推出「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」，可透過公勝保經的網路投保專頁投保，不須面對人情壓力即可做好保障規劃，並且透過下載法國巴黎人壽APP-「e健康」綁定相關資料及步數，即可藉由APP上傳健走數據，一鍵投保，輕鬆兼顧保障與健康管理。簡化投保流程更符合年輕世代需求。

健走 巴黎 法國

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