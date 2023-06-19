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證交所推動永續發展目標減碳系列活動力行「減碳森呼吸 永續護地球」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所由董事長林修銘帶領同仁發起「減碳森呼吸，永續護地球」活動，自7月起，針對「食衣住行育樂」六大民生需求，舉辦一系列活動，以實際行動支持，致力節能減碳，為永續發展盡一份心力。

臺灣證券交易所舉辦的系列活動，「食」的部分將辦理「一周一蔬食，健康新態度」活動，邀請蔬食創業家李沛潔分享蔬食烹飪，鼓勵實用蔬食，減少碳排，讓同仁食健康愛地球。「衣」的部分則是推行「舊衣創新生，環保做公益」，邀請同仁捐贈二手衣物給勵馨基金會，並邀請名設計師Daniel Wong為董事長及同仁量身改造舊衣，減少添購衣服，提倡環保再造。「住」的方面，是證交所倡導「隨手節能源，環保樂生活」，於辦公場所及機房使用節能燈具及綠電，並實施中午關燈一小時；鼓勵綠化植栽，淨化空氣品質，為工作環境增添綠意。

「行」的方面，臺灣證券交易所將會提倡辦公樓層上下樓梯減少搭乘電梯改走樓梯，推廣「天天多走路，減碳任我行」，節能又健康，並鼓勵同仁走路或騎單車代替搭車，減碳同時健身。「育」的部分，則是提倡「支持在地產，美味好安心」，降低不必要的加工與運輸減少碳排放；另參加尚水農產認養一畝地計畫，守護農村、生態及糧食安全。「樂」的部分，提醒同仁隨身攜帶環保杯及環保袋，以實際行動支持環保；綠色旅行興起，將與一樹一山公益團體合作植樹造林活動，倡導「環保助造林，深耕愛臺灣」，一起為土地永續與環境共好的目標邁進。

根據公信單位減碳數據初步估算，臺灣證券交易所2023年度舉辦永續發展目標系列活動，鼓勵同仁從小處做起，每位同仁將為地球減少約303.9公斤的碳排放。

臺灣證券交易所攜手同仁們盡力落實之外，也邀請合作供應商簽訂供應商企業社會責任承諾書，共同善盡企業社會責任。

臺灣證券交易所戮力節能減碳，以期為建構永續環境有所貢獻，透過綠色營運作為，照明採用 LED燈、智慧節能照明系統、辦公室中央空調主機冰水系統夜間製冰於白天釋放使用；響應政府推廣再生能源，2015至2017年間認購90萬度綠電，2023年101大樓辦公區域全面使用綠電，第一資訊中心亦將逐步採購綠電，並於第一資訊中心屋頂架設11.34kW 太陽能板，每年約發電1,265 度，可減碳635.03公斤；透過空調節能方案、使用隔熱板改進機房作業環境以減少電力消耗，以及辦公室無紙化，進而減少碳排放。

臺灣證券交易所積極向內部同仁宣導各項節能減碳方式，從自身做起，逐步落實節能減碳概念並內化在工作及生活中，由企業到個人至於社會，向外延伸，希望作為企業表率，能引領更多人共創臺灣優質美好的生活環境。

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