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Fed往結束升息循環邁出重要一步 法人：把握債市配息、價差兩策略布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

FOMC暫時停止升息，永豐金證券分析師陳泓睿表示，這是Fed策略，以較短年期債券鎖定較高配息，長期債券則等待利率走低賺資本利得，兼顧息收及價差。

美國5月CPI快速滑落至4%，核心CPI也開始出現加速下滑的現象，生產者物價指數(PPI)負成長0.9%，在通膨數據的加持下，6月15日FOMC會議後Fed一如市場預期暫時停止升息。

Fed利率高點展望點陣圖顯示可能再升息2碼，陳泓睿認為Fed邁出結束升息循環重要的一步，目前對未來貨幣政策表態鷹派，主因是美國房租增長剛剛開始放緩，核心CPI雖從高點反轉八個月但下降的速度仍舊緩慢，Fed只能選擇先放慢升息的腳步並保持鷹派態度，避免市場對未來過度樂觀，靜待未來通膨數字明確改善後再做下一步決策。

FOMC會後，目前十年期公債殖利率僅緩漲至3.8%左右，陳泓睿分析，債券市場早已反應本波升息列車將達終點，壓抑債券價格最大的因素即將解除，對於債市是正面助益；目前公債殖利率出現短年期利率高，長年期利率低的倒掛現象，建議債券投資可順應利差倒掛分成兩個方向，想要獲取較高配息的就選短年期的美國公債，想等待未來利率走低產生資本利得，就布局長年期公債或投資級債券，息收及價差兩策略兼顧。

目前美銀美林美國投資等級債指數殖利率為5.42%，維持在2009年以來高檔，根據永豐金證券統計2000年以來數據顯示，若投資人在殖利率超過5%以上時進場，持有1-3年的平均報酬分別為8.9%、16.7%及25.2%，明顯優於未挑選進場時點隨機買進的5.2%、11%及17.4%，投資人應該把握此時進場相對有利的條件，進場加碼投資等級債券。

美國公債 債券

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