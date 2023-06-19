快訊

美國務院：布林肯今日下午4:30會見習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

全球人壽引導新秀尋找神隊友 發展「服務接班人計畫」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽引導新秀尋找工作神隊友，打造成功之路。全球人壽／提供
全球人壽引導新秀尋找工作神隊友，打造成功之路。全球人壽／提供

正值新鮮人就業季，全球人壽為強化新秀壽險事業發展，接軌「服務接班人計畫」，齊聚各地新進業務人員舉辦「新秀成長營」，今年上半年以「相信自己 勇於突破」為主題，透過一系列課程安排、外聘講師與內部菁英專業引導，提升專業技能並互相激勵，帶領新人一起突破框架，找到神隊友，邁向成功之路。

全球人壽每年舉辦二次「新秀成長營」，透過「打造成功之路」、「特工突擊訓練」及「尋找工作神隊友」等課程，讓新進業務人員在兩天內一起共同學習、交流，攜手持續發展「服務接班人計畫」。

其中，「打造成功之路」由新人分享，提供同儕成長學習的成功經驗；再透過「特工突擊訓練」小組體驗式活動，從設定個人目標到學習改變突破，齊心協力、共同成就最棒的團隊與自我，創造雙贏。此外，發展組織實務經驗豐富的業務主管更是手把手分享超實用的「增員撩心術」，輕鬆破冰開啟與客戶的話題，引導新秀們「尋找工作神隊友」，最後再結合增員闖關驗收活動，以奠定新人發展組織基礎。

全球人壽資深副總經理鄭中安親自到場為學員們加油並表示，自去年三月接任業務本部主管以來，這是首次參與新秀成長營，跟大家一樣也算是新秀，期望未來跟大家一起努力。壽險業雖然會面臨很多挑戰，但是更重要的是可以同時成就自己，也能成為客戶家庭的守護者，保險事業是非常有意義的工作。

鄭中安勉勵新秀們，當面臨客戶的拒絕，或是同業的挑戰時，需要不斷地學習，保持正確的心態，更重要的是要堅持下去，希望新秀們在全球人壽新秀成長營這個平台，能夠找到相互扶持、共同成長的夥伴，並抱持著堅持不放棄的精神，跟團隊一起成長茁壯，祝福在全球人壽都能實現夢想。

參與新秀成長營的北一通訊處周思妤，分享她印象最深刻的一堂課就是攀岩，她說當時快到頂點時已幾乎完全沒力，很想放棄，但聽見下面的組員很大聲地幫她加油，也激勵了自己，告訴自己背後有很多人正在鼓勵著，千萬不能放棄，主管曾說過：「注意力在那裡，結果就會在那裡。」如果要當個成功者，將注意力放在目標上，才能攀到最高處。

而在這次的活動擔任組長角色的壹薏通訊處呂美青表示，身為一個領導，我學到我必須要以身作則帶領大家一起去做應該做的事，簡單的事重覆做、認真做、努力做，我們就會有收穫。新秀成長營讓我再次認同團隊凝聚力的重要。

全球人壽為加強人才培育和發展，從新人階段即提供提升銷售技巧、強化信心、晉升與組織發展相關訓練，期許新人從加入全球人壽起，就能以發展團隊、定著壽險事業為共識，落實全球人壽「服務接班人計畫」服務到位的精神，成為客戶家庭的守護者。

壽險業 保險

延伸閱讀

安聯投信：AI概念股拉回是買點

國際資金回流台股 有望重回基本面主導

全球人壽數位轉型 「業務行動辦公室」獲德國iF設計獎

全球人壽數位轉型 業務行動辦公室獲德國iF設計獎

相關新聞

國泰世華銀首席經濟學家：日圓Q4可能由貶轉升 看好日股投資

對於日圓匯率的走勢，國泰世華銀首席經濟學家林啟超分析，倘若美國九月份利率政策更明確時，將更加明朗，甚至日圓有可能不但由貶...

泰山前總裁詹仁道以「誠」字 贈新董座劉偉龍

泰山（1218）今（19）日發出新聞稿，提到泰山新任董事長劉偉龍首次與台北員工面對面溝通，除了向員工自我介紹，澄清數月來...

國泰首席經濟學家林啟超：下半年新台幣有升值壓力 但慎防這風險

國泰世華銀行今（19）日舉行「2023下半年經濟展望與金融情勢」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，過去長期以來，新台...

一銀總經理李嘉祥：今年營運成長目標設定在4%至6%

一銀總經理李嘉祥去年9月上任至今快滿1年，對於下半年的營運，李嘉祥在接受媒體訪問時指出，今年營運成長目標將設在4%至6%...

公股幸福企業領頭羊 一銀破百萬年薪員工超過6成

真是幸福企業！第一銀行總經理李嘉祥表示，第一銀行薪資福利待遇的水準，在金融同業中算是領導族群，經統計2022年底，年薪破...

談當前房市 一銀總座李嘉祥：量縮價緩跌

中央銀行上周四（15日）理監事會議祭出第五波選擇性信用管制，限縮特定地區第二戶房貸成數最高7成，對此，第一銀行總經理李嘉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦