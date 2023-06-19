全球人壽引導新秀尋找神隊友 發展「服務接班人計畫」

正值新鮮人就業季，全球人壽為強化新秀壽險事業發展，接軌「服務接班人計畫」，齊聚各地新進業務人員舉辦「新秀成長營」，今年上半年以「相信自己 勇於突破」為主題，透過一系列課程安排、外聘講師與內部菁英專業引導，提升專業技能並互相激勵，帶領新人一起突破框架，找到神隊友，邁向成功之路。

全球人壽每年舉辦二次「新秀成長營」，透過「打造成功之路」、「特工突擊訓練」及「尋找工作神隊友」等課程，讓新進業務人員在兩天內一起共同學習、交流，攜手持續發展「服務接班人計畫」。

其中，「打造成功之路」由新人分享，提供同儕成長學習的成功經驗；再透過「特工突擊訓練」小組體驗式活動，從設定個人目標到學習改變突破，齊心協力、共同成就最棒的團隊與自我，創造雙贏。此外，發展組織實務經驗豐富的業務主管更是手把手分享超實用的「增員撩心術」，輕鬆破冰開啟與客戶的話題，引導新秀們「尋找工作神隊友」，最後再結合增員闖關驗收活動，以奠定新人發展組織基礎。

全球人壽資深副總經理鄭中安親自到場為學員們加油並表示，自去年三月接任業務本部主管以來，這是首次參與新秀成長營，跟大家一樣也算是新秀，期望未來跟大家一起努力。壽險業雖然會面臨很多挑戰，但是更重要的是可以同時成就自己，也能成為客戶家庭的守護者，保險事業是非常有意義的工作。

鄭中安勉勵新秀們，當面臨客戶的拒絕，或是同業的挑戰時，需要不斷地學習，保持正確的心態，更重要的是要堅持下去，希望新秀們在全球人壽新秀成長營這個平台，能夠找到相互扶持、共同成長的夥伴，並抱持著堅持不放棄的精神，跟團隊一起成長茁壯，祝福在全球人壽都能實現夢想。

參與新秀成長營的北一通訊處周思妤，分享她印象最深刻的一堂課就是攀岩，她說當時快到頂點時已幾乎完全沒力，很想放棄，但聽見下面的組員很大聲地幫她加油，也激勵了自己，告訴自己背後有很多人正在鼓勵著，千萬不能放棄，主管曾說過：「注意力在那裡，結果就會在那裡。」如果要當個成功者，將注意力放在目標上，才能攀到最高處。

而在這次的活動擔任組長角色的壹薏通訊處呂美青表示，身為一個領導，我學到我必須要以身作則帶領大家一起去做應該做的事，簡單的事重覆做、認真做、努力做，我們就會有收穫。新秀成長營讓我再次認同團隊凝聚力的重要。

全球人壽為加強人才培育和發展，從新人階段即提供提升銷售技巧、強化信心、晉升與組織發展相關訓練，期許新人從加入全球人壽起，就能以發展團隊、定著壽險事業為共識，落實全球人壽「服務接班人計畫」服務到位的精神，成為客戶家庭的守護者。