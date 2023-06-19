快訊

童年親睹母出軌衝擊大 黃子佼突爆大小S嗑藥「我不得不吃」

評／男性憂成性騷擾加害者？心理師：關鍵在缺乏這項能力

新光金與台新金「金金併」何時登場？ 黃天牧發言藏玄機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一銀總經理李嘉祥：今年營運成長目標設定在4%至6%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行總經理李嘉祥。記者曾原信／攝影
第一銀行總經理李嘉祥。記者曾原信／攝影

一銀總經理李嘉祥去年9月上任至今快滿1年，對於下半年的營運，李嘉祥在接受媒體訪問時指出，今年營運成長目標將設在4%至6%，同時海外布局方面，一銀在新南向國家和美國都有新計畫，將於下半年啟動新南向國家據點設立評估，且子行美國第一銀行已規劃在南加州安大略市設立放款辦公室（Loan Production Office, LPO），以提供零售性金融服務為主，更積極拓展美國市場。

李嘉祥指出，第一銀行目前擁有公股最多的42處海外據點，遍布16個國家，可分散風險及帶來穩定收益，但不同國家的監理規範及金融實務均具差異，也加深營運管理難度，後續必須付出更多心力在海外業務風險管理，滾動式調整海外分行經營策略。

第一銀行前5月稅後盈餘突破百億元大關，在全體國銀中排名前五大，李嘉祥表示，會積極努力讓名次再往前。法人認為，第一銀行繳出疫後強韌獲利成績，未來有機會挑戰國銀獲利前三大。

對於第一銀行未來精進的方向，李嘉祥認為，重點將包括強化個金財富管理業務，以及考量第一銀行為系統重要性銀行（D-SIBs），所以要將「資本有價」的觀念落實於各項業務。

李嘉祥表示，第一銀行法金業務很強，但個金還有一段路要走，如何拓展財管業務並提振手續費收入，是需要精進的地方，所以會透過加強教育訓練、引進優良產品及專家顧問，把理財的DNA植入企業文化中，希望有一天也能跟私人銀行並駕齊驅。

一銀本身也是金管會要求「大到不能倒」，即D-SIBs銀行群其中的一家，對於資本的強化策略，李嘉祥指出，由於D-SIBs的資本三率要求高於其他同業，承作放款、投資等耗用資本業務時，如何發揮最佳的資本運用效益，也是第一銀行要持續精進的地方，其中去年開始，已針對風險性資產（RWA）進行控管，並鼓勵營業單位減少承作風險係數太高的商品。

李嘉祥指出，第一銀行今年設定的主軸是「穩健開創，永續第e」，四大策略指引首先是維護資產品質，且這將是今年金融業的決戰點，再來則依序是達成獲利目標、提升資本三率，以及業務穩健成長，並設定4至6％的營運成長目標。

而美國聯準會（Fed）及中央銀行皆同步暫緩升息循環，李嘉祥表示，未來資金運用及操作也將以穩健為原則，並逐步增持優質債券，來賺取穩定的收益。

對於台灣的經濟成長率，李嘉祥則認為經濟成長率『保二』仍有機會。李嘉祥分析，雖然台灣出口受到大環境影響，產生衰退走勢，但過去幾年政府推出很多措施，包括鼓勵台商回台投資、獎勵振興方案、紓困專案等，尤其普發現金將刺激買氣，且下半年進入歐美消費旺季，有利於出口，這些皆有助台灣整體經濟表現。

第一銀行

延伸閱讀

談當前房市 一銀總座李嘉祥：量縮價緩跌

當沖降稅常態化 金管會支持

陸經濟低迷 投行降成長預測

財政部發正式公文！雷仲達確定16日換跑道 出任兆豐金董座

相關新聞

日圓匯率盤中再創新低逼近142 金融圈：不只換匯潮還有日股投資潮

在日本央行上週五宣布繼續維持日圓寬鬆貨幣政策之後，日圓匯率今日盤中再創新低，除了日圓匯率已來到141.89日圓兌1美元匯...

一銀總經理李嘉祥：今年營運成長目標設定在4%至6%

一銀總經理李嘉祥去年9月上任至今快滿1年，對於下半年的營運，李嘉祥在接受媒體訪問時指出，今年營運成長目標將設在4%至6%...

公股幸福企業領頭羊 一銀破百萬年薪員工超過6成

真是幸福企業！第一銀行總經理李嘉祥表示，第一銀行薪資福利待遇的水準，在金融同業中算是領導族群，經統計2022年底，年薪破...

談當前房市 一銀總座李嘉祥：量縮價緩跌

中央銀行上周四（15日）理監事會議祭出第五波選擇性信用管制，限縮特定地區第二戶房貸成數最高7成，對此，第一銀行總經理李嘉...

美債造浪行情15年一遇 目標到期債券基金鎖利優先

升息浪潮接近尾聲，美債波段行情蓄勢待發，吸引投信動作連連，5、6月內有高達九家投信共17種不同債券類型商品送件、包括1檔...

三信商銀改選在即 板信劉家插旗

三信商銀將於廿七日改選，知情人士透露，寶佳集團少東林家宏先前已賣掉部分三信持股，但買家並非三信最大股東、董事長廖松岳，而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦