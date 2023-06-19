一銀總經理李嘉祥：今年營運成長目標設定在4%至6%

一銀總經理李嘉祥去年9月上任至今快滿1年，對於下半年的營運，李嘉祥在接受媒體訪問時指出，今年營運成長目標將設在4%至6%，同時海外布局方面，一銀在新南向國家和美國都有新計畫，將於下半年啟動新南向國家據點設立評估，且子行美國第一銀行已規劃在南加州安大略市設立放款辦公室（Loan Production Office, LPO），以提供零售性金融服務為主，更積極拓展美國市場。

李嘉祥指出，第一銀行目前擁有公股最多的42處海外據點，遍布16個國家，可分散風險及帶來穩定收益，但不同國家的監理規範及金融實務均具差異，也加深營運管理難度，後續必須付出更多心力在海外業務風險管理，滾動式調整海外分行經營策略。

第一銀行前5月稅後盈餘突破百億元大關，在全體國銀中排名前五大，李嘉祥表示，會積極努力讓名次再往前。法人認為，第一銀行繳出疫後強韌獲利成績，未來有機會挑戰國銀獲利前三大。

對於第一銀行未來精進的方向，李嘉祥認為，重點將包括強化個金財富管理業務，以及考量第一銀行為系統重要性銀行（D-SIBs），所以要將「資本有價」的觀念落實於各項業務。

李嘉祥表示，第一銀行法金業務很強，但個金還有一段路要走，如何拓展財管業務並提振手續費收入，是需要精進的地方，所以會透過加強教育訓練、引進優良產品及專家顧問，把理財的DNA植入企業文化中，希望有一天也能跟私人銀行並駕齊驅。

一銀本身也是金管會要求「大到不能倒」，即D-SIBs銀行群其中的一家，對於資本的強化策略，李嘉祥指出，由於D-SIBs的資本三率要求高於其他同業，承作放款、投資等耗用資本業務時，如何發揮最佳的資本運用效益，也是第一銀行要持續精進的地方，其中去年開始，已針對風險性資產（RWA）進行控管，並鼓勵營業單位減少承作風險係數太高的商品。

李嘉祥指出，第一銀行今年設定的主軸是「穩健開創，永續第e」，四大策略指引首先是維護資產品質，且這將是今年金融業的決戰點，再來則依序是達成獲利目標、提升資本三率，以及業務穩健成長，並設定4至6％的營運成長目標。

而美國聯準會（Fed）及中央銀行皆同步暫緩升息循環，李嘉祥表示，未來資金運用及操作也將以穩健為原則，並逐步增持優質債券，來賺取穩定的收益。

對於台灣的經濟成長率，李嘉祥則認為經濟成長率『保二』仍有機會。李嘉祥分析，雖然台灣出口受到大環境影響，產生衰退走勢，但過去幾年政府推出很多措施，包括鼓勵台商回台投資、獎勵振興方案、紓困專案等，尤其普發現金將刺激買氣，且下半年進入歐美消費旺季，有利於出口，這些皆有助台灣整體經濟表現。