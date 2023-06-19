美債造浪行情15年一遇 目標到期債券基金鎖利優先

升息浪潮接近尾聲，美債波段行情蓄勢待發，吸引投信動作連連，5、6月內有高達九家投信共17種不同債券類型商品送件、包括1檔目標到期債券基金IPO新募、1檔債券基金新送件以及15檔債券ETF追募，預告各家投信想緊抓這波債券甜蜜投資買點，債券商品銷售買氣持續發燙。

5、6月以來，投信債券市場商品發行熱絡，消費買氣強強滾，連續兩個月內，共有新光、元大、國泰、復華、台新、富邦、凱基、中信及群益等九家投信，共計17種不同債券型基金或ETF新舊商品，推出送件、IPO募集及追加額度等動作，從市場買氣來看，除債券ETF追募，吸引壽險等機構法人搶買外；具預先鎖利優勢的目標到期債券基金，也獲有不少法人及中實戶青睞。

繼國泰投信今年5月推出三年目標到期全球投資等級債券基金後，新光投信也將於6月26日推出新光四年到期美國投資等級債券基金，兩家投信均推出訴求存續期間採短、中年期的目標到期債券商品，讓固定收益投資商品，市場的熱度及話題持續升溫。

新光四年到期美國投資等級債券基金經理人蘇倚萱表示，全球債券殖利率來到近「15年一遇」的相對高檔時刻，隨市場預期2024年後，美國聯準會有機會啟動降息，現階段來看，若投資人進場佈局投資等級債券基金，除了可掌握相對高息機會，未來資本利得的報酬亦值得期待。

蘇倚萱指出，以美國BBB級投資級公司債為例，過去15年來平均殖利率約為4.35%，目前最新收益率約為5%，如果投資人透過目標到期債券策略佈局美國投資等級債券基金，建構更優質的投資組合，投資人將更有機會提早鎖住債券的高息收機會，中長期買進持有，更能輕鬆掌握債券息利雙收的總報酬機會。

除新債券基金IPO外，目前不少投信為搶佔債券息利雙利行情，也紛紛針對旗下舊債券ETF申請追加額度，希望搶這一波債券投資甜蜜買點商機，尤其是針對國內幾家中大型壽險法人客戶，對投信發行新台幣計價的債券型ETF情有獨鍾，是投信債券ETF主要買方，包括新光、元大、國泰、富邦、中信、群益等投信，近兩個月旗下債券ETF均有追募動作，主要類型集中在美國政府公債、公司債為主，比較特別的是新光投信，旗下新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF也申請追加募集額度，表示現階段電信公司債高殖利率表現也獲法人青睞，投資買盤需求強勁。

新光投信量化投資部協理袁永騰表示，法人級投資人追求收益同時，同時也更關注資產的安全性考量，在投資等級公司債中，具有穩定現金流且營運穩定高的電信產業，行業對於景氣波動的抗性高，公司營運與資產品質相較其他產業穩健，這類電信公司反而能以更低的成本取得資金，進一步推動電信債券價格向上表現。