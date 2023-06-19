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板信大股東參一腳 引併購聯想

聯合報／ 本報記者朱漢崙

近幾年來，三信商銀大股東廖家的經營權面臨多次挑戰，先是寶佳集團少東林家宏來勢洶洶，以接近百分之十的股權強勢投資並參與改選，之後寶佳雖然在金管會要求下不得不賣股，但如今反而製造出新的第二大股東，且這個新的大股東居然同為銀行背景，也引金融圈聯想新的大股東是否有「併購的期待」。

一位公股金融業高層指出，這個場景「和多年前的台企銀很像」。多年前中纖集團雖然旗下已有台中商銀，但同時為台企銀最大民股，近十年多位台企銀董事長、總經理等經營高層退休後，都曾轉赴台中商銀出任董事長、總經理或獨立董事。這位高層說，當年中纖集團對於台企銀的確有「更積極」的想法，但之後有感於政府捍衛公股股權的決心，最明顯的例子就是彰銀與台新金之爭，加上金管會「金金分離」的紅線愈畫愈明顯，所以中纖集團之後也漸漸淡出台企銀。

但如今，三信商銀再度重演當年台企銀的情景，而且這次板信商銀的第一大股東，同時也是三信商銀的第三大股東，加上兩家商銀都是信合社改制的背景，這些因素引發外界更多的聯想，也令人好奇未來板信大股東劉家，如何拿捏金管會所要求的「金金分離」尺度。

此外，寶佳少東林家宏雖然在主管機關要求下賣股，但始終沒有出清，也令人好奇是否在等待日後的機會採取行動；一家小而美的三信商銀，引來這麼多有興趣的各路人馬，未來能否持續走自己的路，有待進一步觀察。

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