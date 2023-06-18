集保新董座 林丙輝出任

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

集保結算所新任董事長確定由證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝出任，該項人事案將於明（19）日集保股東會後董事會通過。

消息人士指出，自6月初傳出集保前董事長朱漢強請辭後，由於其剩餘任期還有整整二年，吸引不少人爭取這個職務，但高層在眾多考量人選中以「年齡」與「業務熟稔度」篩選，決定由林丙輝出任，一是他的年紀63歲，相對年輕，二是屬於證券業後台的集保，近年來業務日益繁複，證基會與集保有不少業務往來，尤其是與集保最重要的轉投資基富通證券，亦在基金平台上合作，而且證基會也是基富通好好退休專案共同主辦單位，對當前退休議題很清楚，因此由林丙輝出任，預料上任初期將以集保現有業務發展為主。

林丙輝為英國曼徹斯特大學商學院博士、臺灣大學商學研究所碩士，過去主要經歷為中興大學副校長、台灣科技大學財金所所長、台灣財務工程學會理事長；因學者出身形象清新，是第三個支持他出任集保董座的理由。

退休 股東會

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