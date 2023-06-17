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千萬大獎等你拿！集保結算所股務事務電子通知平台6月30日開跑

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
集保結算所「股務事務電子通知平台」6月30日開跑。圖為臺灣集中保管結算所提供。
集保結算所「股務事務電子通知平台」6月30日開跑。圖為臺灣集中保管結算所提供。

臺灣集中保管結算所推動證券市場邁向2050淨零排放的目標，在金管會的指導下，建置股務事務電子通知平台（eNotice平台），提供投資人（股東）免費享受上市、上櫃、興櫃公司等股利發放電子通知服務，預定於今(2023)年6月30日下午7時起正式上線。

集保表示，每年7至9月為除權息旺季，也是股民收到眾多股利通知書的月份，現行股利通知須逐一郵寄給股東，不僅耗時耗力，通知書紙張、印刷及郵寄所產生的碳排放也對環境產生負擔。

隨著金融科技的發展、股務數位服務的推進，集保結算所積極推動發行公司採用股利發放電子通知服務，截至目前為止，已有超過550家公司與集保結算所簽約使用eNotice平台，從今年配股配息時改採電子通知服務，顯現發行公司致力推動數位轉型及ESG永續發展，提供股東便捷、高效率的服務。

為吸引更多投資人採用股務事務電子通知服務，集保結算所配合eNotice平台上線，特別舉辦投資人eNotice註冊抽獎活動，自今年6月30日下午7時起至9月30日止活動期間，投資人可選擇透過集保e手掌握App、證券商App連結或直接登入股東e服務平台註冊並同意接收eNotice服務，即可參加早鳥喝咖啡、周周獎不完、月月送大獎及驚喜快樂送多重抽獎，豐碩獎項包含超商咖啡券、超商電子禮券、郵政禮券等，最高獎金20萬元，總獎金超過千萬元。

集保結算所總經理陳德鄉表示，股利發放電子通知服務開啟股務數位服務的新紀元，不僅大幅降低寄送成本，也是企業呼應全球減碳趨勢，追求企業ESG永續發展的具體實踐。

投資人接收股利發放電子通知，亦可體驗便捷數位科技，即時掌握股利資訊，同時也是以實際行動支持節能減碳。集保結算所長期致力於推動數位創新及永續服務，打造股東e化服務生態系，提供投資人便捷的數位化服務，期攜手發行公司及其股東，推動我國證券市場的金融科技應用發展，共同追求永續新未來。相關資訊請參閱集保結算所「股務事務電子通知平台專區」：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897958718309301872b6868c3003b

股利 集保結算所 金管會

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