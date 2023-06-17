國泰、SOGO確定分手！聯名卡掰了60萬卡友權益怎解？1優惠取消

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文／陳羿郿

國泰世華銀行（以下簡稱國泰）與太平洋崇光百貨（SOGO百貨）合作關係生變，SOGO百貨單方面提出仲裁聲請，通知國泰於8月15日中止策略聯盟合約，國泰已向法院提出救濟，無論結果是否終止，為維護卡友權益，將陸續於2023年7月起為客戶進行CUBE卡換發作業。



SOGO單方面提出仲裁聲請 與國泰中止策略聯盟合約

國泰世華銀行與SOGO百貨2001年於開啟策略聯盟合作，並簽訂策略聯盟合約，獨家發行聯名卡，首創國內第一張百貨聯名卡，發卡首年就衝上71萬張，表現不俗。

發行聯名卡逾20年，SOGO於昨（15）日指出，與國泰世華聯名卡於簽訂時（前任經營者時代）並未載明合約，8月16日起將終止合作，但歡迎國泰世華提出新的合作方案，未來也不排除與其他銀行合作發行聯名卡。



從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內（2023/06/09-2023/06/15）關於「SOGO聯名卡」共1351筆網路聲量。消息一出，雙方合作終止消息一出，6月15日激起1337筆聲量。網友紛紛議論，「HappyGo吵一次、快樂卡吵一次 這次終於要全劇終？」「遠東不意外啊，SOGO幾乎都宣傳HAPPYGO，這張卡拔掉我看也沒差，反正發卡量就不多，要回饋還不如用CUBE」、「感人哪，沒想到辦卡不到半年就辦到要下市的卡」。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

國泰世華進行CUBE卡換卡 「免費停車半小時」取消

國泰SOGO聯名卡發卡至今最高流通量有80萬張，目前約60萬張，針對權益方面，國泰世華表示，將於7月起陸續進行CUBE卡換卡，6月15日開始陸續寄發通知給卡友。SOGO聯名卡停用前，客戶之相關權益皆不受影響；SOGO聯名卡停用後，客戶所持之有效小樹點(信用卡)將併入客戶名下其他累積點數信用卡/Debit金融卡持續使用。據瞭解，CUBE與聯名卡的權益相比，目前較明顯縮水的是在「館內停車方面，少了半小時」，國泰仍在努力向SOGO爭取。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月09日至2023年06月16日。