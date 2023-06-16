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純網銀將來銀行祭出三大強利措施進軍北台灣房貸

聯合報／ 記者朱漢崙／即時報導

全台首創的「全線上申辦」房貸業務強勢登場！純網銀將來銀行宣布，因應疫情後的線上金融服務趨勢，特推出全台首見可「全線上申辦」的零接觸房貸業務，此舉亦使將來銀行成為台灣首家開辦房貸業務的純網銀，居金融科技領域領先地位。

尤其是將來銀行為加速推展線上房貸，更祭出對前500位房貸戶的「地板價利率」、「全額補貼設定費」及「抽百萬元裝潢金」三大強利搶市；將來銀行總經理許柏林指出，隨更多元的產品線展開，將來銀行客戶得以享有更多便利與高CP值的金融服務，以落實普惠金融之使命。許柏林也樂觀看待，良性循環下小鯰魚將能對整體產業發揮更多正面影響力，並讓更多客戶享受到前所未有的自主與優惠。

由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等企業合資籌建的將來銀行，也是目前三家純網銀裡面，唯一能乘作房貸業務的銀行。

將來銀行也宣布，只要9月底前成功撥貸的首500名，無論是買賣件或轉貸件，均享「利率一律央行地板價」，及業界極罕見的全額補貼地政設定規費（規費為該不動產設定金額的千分之一），以吸引消費者搶先體驗全新的網路申貸流程。

將來銀行指出，房貸業務會首先開辦於台北市、新北市及桃園市的住宅物件，未來將視業務發展，逐步擴展到全台各地。而據目前央行規範，首購自住族優惠利率地板價為2.06%，若是第二戶（含）以上優惠利率地板價為2.375%，豪宅或是小套房（小於15坪）最低利率則為2.47%。

將來銀行表示，各項業務均經完善資安機制保障，確保個人資料與財務資訊的保密性，讓顧客能夠安心申請貸款。

將來銀行 房貸 網銀

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