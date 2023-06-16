雷仲達轉戰兆豐金 期許讓員工幸福升級

合庫金董事長雷仲達今日主持完合庫金股東會之後，下午將轉戰兆豐金，出任董事長。雷仲達在股東會後受訪表示，接掌兆豐金後的第一件事就是要找出兆豐的利基，例如，兆豐在外匯、票券的部分向來有優勢的部分，會以此為利基、加強核心業務。

在合庫5年7個月的時間，雷仲達細數近六年來的營運成果，合庫金的金控稅後獲利升至208.19億元，是全體公股金控第一。他並且說，6年前剛來時，合庫的員工人數才8000人，去年底已增至8800人，增加1成以上，而在員工升等上，原先一年大約有735位行員升等，去年底升職人數已增至1500人。

此外，合庫是全體國銀分行最多的銀行，近六年來他也領軍全面整修合庫的營業處所，雷仲達說，合庫旗下270個分行，近六年來他已整修了158家分行。

雷仲達強調，企業成長果實一定要跟員工分行分享，賺得多就多分給員工，例如，110年的平均年終，首次突破8個月，去年雖然稍差，也有突破7個月： 「這是雙贏！」他表示，未來不論到哪裡，只要能力所及，他一定致力升級員工福利。