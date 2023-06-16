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換屋族恐受衝擊 合庫金董座雷仲達將向楊金龍請命

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

中央銀行昨日對自然人購買第二戶祭出新的打炒房措施，恐將使得很多換屋族在還沒賣舊屋之前拿不到新屋的貸款，導致換屋困難，對此，本身是央行常務理事的合庫金董座雷仲達今天表示，會向央行總裁楊金龍提出建議提出配套方式，以免對換屋族造成衝擊。

雷仲達昨天也參加央行理監事會議，他指出，會建請央行評估，對於先買再賣的換屋族，是否能容許在賣屋之，再回去找銀行，免受最高只有7成的成數限制。他認為倘若是換屋自住，基本上就不應再限制其貸款成數，因此會向總裁建議。

在影響面，雷仲達也分析，倘若原先對第二戶房子的成數較為寬鬆的銀行，現在面臨最高成數只能7成，就會受到限制。

對於央行無預警再提出新的房市管制措施，雷仲達並不意外，認為主要和央行發現買第二套房子的人數與比率仍不斷再增加，與不動產占總放款比重仍不斷上升有關，同時央行進而發現很多銀行的條件不一，在成數上有些嚴格、有些寬鬆，整體國銀對第二戶的平均成數已超過7成，基於希望房屋仍以自住為主，才採取這次的新管制措施。

雷仲達也指出，這幾年選擇性信用管制，雖然交易量有下來，但央行認為不動產貸款餘額仍繼續增加，占總放款比重也繼續再增加，令央行擔心，也不希望買第二戶房子的人數攀升。

至於平均地權條例上路、央行再提出新打炒房措施，對下半年房市影響如何？雷仲達指出，房地產也是產業的火車頭，也是領導的產業，央行房市管制希望打擊投機，但也不希望正常交易，即民眾自住需求受影響。雷仲達也認為，民眾的剛性需求不可能因為政策而打到沒有，他也坦言，儘管交易量減降，但建材成本、土地價格這些問題沒有解決，要把房價降下來，實在很難。

對下半年國內景氣，雷仲達認為，出口連續九個月衰退，民間投資也預期整年會負成長，雖然消費回復，但能否彌補這兩個變數的影響，很不容易，因此央行也下修經濟成長率至1.72%，但相信第四季會改善。

至於後續利率走勢，雷仲達認為，全球升息循環已到尾聲，例如美國6月暫停，但通膨情況仍未達預期目標，所以美國表示未來仍有2碼的升息可能，央行也並未說未來不會再升息；但另一方面，若通膨許可，美國也不會再升息以讓經濟更有復甦力道，台灣也將如此。

央行 升息 美國

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