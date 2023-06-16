化被動為主動併新光？台新總座林維俊：未來看情勢發展

台新金控（2887）今（16）日召開股東會，市場關注與新光金（2888）合作的可能，台新金控總經理林維俊在股東會後重申，台新金會在嚴格遵守金管會金金分離的要求下，有合適案件不會放棄；針對新光人壽增資議題，他表示，這是新光金的新董事會的責任與任務，台新金祝福同業增資順利成功。

股東關注與新光金合作議題，台新金控董事長吳東亮於股東會中提出，一、遵守金管會金金分離、產金分離規定，二、提升股東權益等兩大原則。

林維俊則在會後受訪時重申，金管會所提示的金金分離、產金分離的要求，一定會嚴格遵守，台新金創立至今，已經歷非常多宗併購案，未來有合適的案件都不會放棄。且台新金過去幾年併購大眾證券、保德信人壽，政府有一套很完善的法規，以及監管的標準。

而在金金分離之下如何推進合併案？林維俊表示，雖然金金分離只有四個字而已，但背後的法規還境及監管標準都有，會在這個框架之下，去推進好的併購案。由於台新金先前所推動的合併案都走合意併購，未來是否會用敵意併購路線，林維俊表示，還沒走到這個地步，所以尚不能作假設性回應。

媒體也提問兩金控合併綜效，林維俊表示，新光金在壽險、台新金在銀行具有優勢，加上兩家在證券都經營不錯，這是事實說明。至於去年評估新光金和台新金合併綜效，是董事會內部資訊，不宜對外公開。林維俊強調，任何合併案，都需要實地查核，了解價值，來做股東權益評估，