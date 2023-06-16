合庫金董座雷仲達「畢業」了 下午將赴兆豐金上任 首要任務是這個
合庫金控（5880）今（16）日舉行股東會，這是董事長雷仲達接任五年七個月後，最後一次在合庫金控主持股東會，今日下午他將赴兆豐金控擔任董事長。
對於到兆豐金後的新計畫，雷仲達表示，「首先要找出它們的利基點，兆豐就是外匯、國外獲利等具優勢，加強核心業務，並改善做得還不夠好的部分。」
雷仲達今日股東會後受訪時表示，在合庫5年7個月、2,000多個日子，確實有點捨不得，他在合庫金任內，非常關注員工福利，他會將幸福企業的理念帶到兆豐，持續擦亮兆豐幸福企業的招牌。
雷仲達提到，赴兆豐後的首要任務就是找出銀行的發展利基，像合庫在土建融、中小企業、信託方面做得很好，這些利基點要持續發展，而兆豐就是外匯、國外獲利、票券等等，這些利基點要持續加強發展，並針對做得不夠好的部分進行改善。
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