國泰世華喊停發 SOGO 聯名卡 遠東銀接棒發？他這麼說

國泰世華銀行SOGO百貨聯名卡，8月15日喊卡，今天上午遠東銀行（2845）股東會，有關遠東銀行是否在國泰世華SOGO聯名卡停發後接棒發行SOGO聯名卡問題，遠東集團董事長徐旭東請遠銀總經理周添財回答，周添財表示，會等事件落幕與SOGO百貨討論最好的合作方案，發行SOGO聯名卡是一個選項，現在的遠東銀行快樂卡，已經提供不亞於SOGO聯名卡的優惠，歡迎消費者趕緊申辦。

周添財強調，遠東銀針對集團企業發行的遠東快樂卡，具有類聯名卡的機制，在同屬遠東集團的各零售通路，都有優惠，包括SOGO百貨在內，比方刷卡消費可享額外多一小時、最多四小時免費停車，與聯名卡相同，而在SOGO百貨內的CITY SUPER超市刷遠東快樂卡，則是獨家提供九五折優惠，這個九五折則是國泰SOGO聯名卡所沒有的，兩張卡片只差在一般專櫃有配合聯名卡提供正品九折，快樂卡是九五折，綜合來看，快樂卡提供的SOGO百貨優惠並不比聯名卡遜色。