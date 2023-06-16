SOGO聯名卡最無法接受 徐旭東：合約不能無期限

遠東國際商業銀行（2845）6月16日召開112年股東常會，通過111年度盈餘分配案，普通股每股配發新台幣0.4089元現金股利，股利殖利率約3.6%；會中並完成獨立董事補選，由開發金（2883）前任董事長張家祝當選。

針對遠東SOGO百貨聯名卡分手事件，國泰世華銀行（2882）提起撤銷仲裁訴訟與假處分；遠東集團總裁、遠銀副董事長徐旭東表示，SOGO百貨聯名卡相關合約是20多年前，遠東還沒有進到太平洋百貨之前就有的合約，合約是當時的太平洋百貨主導、簽約，「我們只是繼承」，「這是前一代（百貨公司）擁有人傳下來的問題」，過了20年大家坐下來再談一次也是很自然。

徐旭東強調，按規則每個合約都要有時間，「我們也珍惜所有的夥伴，但是『無限期』的合約應該要調整一下」。他並反問，「基本上你可以跟人家簽一個合約沒有時間性的嗎」？

遠東銀2022年獲利穩健，總資產年增2.4％達新台幣7,400億元；因掌握國內外央行升息步調，改善存放利差，推升淨利息收入成長9%，輔以管銷費用撙節、壞帳提存減少，稅後淨利年增25%，達36.8億元，每股盈餘（EPS）回升至1元。

此外，因資本規劃以支應業務發展所需，已於去年第四季完成普通股現金增資48億元，資本適足率提升至14.9%，普通股權益占風險性資產比率達11.63%，大幅改善資本結構。

今年第一季合併稅後淨利8.5億元，較2022年同期增加28.5%。

本次股東會通過111年度盈餘分配案，普通股每股配發NT$0.4089元現金股利，股利殖利率約3.6%；會中並完成獨立董事補選，由張家祝博士當選。