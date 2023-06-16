國泰SOGO百貨停卡風暴 中信金總座回應曝光
手握高達九張百貨購物聯名卡的中信銀，母公司中信金控（2891）總經理陳佳文今（16）日面對市場良性競爭對手國泰世華銀可能與SOGO聯名卡分手，回應不方便回應同業，但中信銀擁有101等百貨聯名卡，百貨公司也有合作團體。金融人士認為，國泰世華銀可能與SOGO聯名卡分手，最大進補銀行仍然是遠東銀。
由於中信銀有效卡數554萬張，為有效卡第二大發卡行，與第一大發卡行國泰世華銀差距僅逾102萬張，假設國泰世華銀少了SOGO聯名卡大單，以信用卡市場競爭排名來說，的確有利於中信銀向上追擊。
陳佳文今日面對此問題，低調回應中信銀在百貨公司也有合作團體，也有百貨聯名卡，例如中信101聯名卡等等。
金融人士認為，國泰世華銀可能與SOGO聯名卡分手，最大進補銀行仍然是遠東銀。遠東銀與國泰世華銀過去就聯名卡市場爭奪上，就有歷史，例如過去與遠東銀合作多年的台塑加油站聯名卡，後續被國泰世華銀拿下，此次SOGO百貨聯名卡20年契約終止風波，又再掀起雙方波瀾。
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