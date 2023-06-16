台新總座林維俊：在遵守金金分離之下 不會放棄好的併購案

台新金控總經理林維俊今天在股東會後受訪時指出，在遵守金金分離之下，不會放棄好的併購案，對於新光金及新壽增資，他表示，這是新光金的新董事會的責任與任務，台新金以同業的立場，祝福新光金增資順利成功。

台新金股東在上午10點結束，台新金控董事長吳東亮在回應小股東關於台新金和新光金提問的合併議題之後，雖然在股東會結束之後特別向媒體致意，但未再留下來接受訪談，而是由總經理林維俊代為受訪。

林維俊在受訪時多次重申，金管會所提示的金金分離、產金分離的要求，一定嚴格遵守，並再引述吳東亮先前發言指出，台新從創立到成長過程中，經歷很多併購案例，未來有合適的案件都不會放棄。台新金近幾年併購大眾證券、保德信人壽，政府已有一套完善的法規。

媒體提問金金分離之下如何推進合併案？他表示，雖然金金分離只有四個字而已，但背後的法規還境及監管標準都有，會在這個框架之下，去推進好的併購案。

由於先前已有富邦金併日盛金的公開收購非合意併購（敵意併購）模式，台新金先前所推動的合併案都走合意併購，未來會否用敵意併購路線？對此，林維俊表示，還沒走到這個地步，所以尚不能作假設性回應，只能說在遵守金金分離之下，不會放棄好的案子。

林維俊也表示，去年被動回應新光金邀約之後，曾請外部顧問來評估是否併購新光金，對於併購綜效，他則表示是董事會內部資訊，不宜對外公開，但也認同媒體所問及外界一般認為新光金旗下有大型壽險，台新金在銀行上較大，證券則各有不錯的發展，這些的確也都是外界所看到的事實。

對於吳東亮再三強調的股東權益保障，林維俊也強調，「不是針對新光金」，而是對任何一件台新金的併購案，包括台新金歷次併購，包括併保德信、大眾證券這些，都必須有盡職的實地查核：「我們是台新金控的專業經營團隊，當然基於保障股東權益，必須盡職查核，評估綜效，進而評估出合理的價格！」有好的機會讓台新金控繼續成長茁重，都會研究。

至於未來三年，台新金會否化被動為主動，在董事會通過成立研究小組去評估併購？林維俊則回應，這得看情勢的發展，目前尚沒有這樣的規劃。