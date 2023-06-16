台新金新光金談合併？吳東亮表態：任何案子都有興趣

台新金控（2887）今（16）日召開股東會，股東出席占比79.08%，而股東關注與新光金控（2888）合併的可能性？董事長吳東亮也在新光金改選後首度回應，「任何案子我們會有興趣看一看」，但他也強調，一定會遵守金管會金金分離、產金分離的規定，並且提升股東權益。

新光金於6月9日完成董事改選，外界紛紛關注「金金併」的議題，吳東亮表示，「目前台新金跟新光金沒有任何合作的案子，不過台新金從台新銀行時代以來，對於任何合作、併購的對象保持開放的態度，一路走來有很多成功的案例。」

但吳東亮也強調，合併有幾個因素要注意，首先是要顧及台新股東的權益，還有對於所有合作案、併購案，金管會都有明確的規定，我們一定要遵守，近來金管會多次提示金金分離、產金分離這些原則，這些都必須做到。

但吳東亮最後也保持開放態度，他提到，在符合規定之下，將來有沒有機會不曉得，但有任何案子我們會有興趣看一看，最要緊就是提升股東權益。

另外，吳東亮也在股東會開場時表示，回顧去年，全球景氣持續受供需失調、烏俄戰爭之影響，引發的全球性通膨問題更加嚴重，美國聯準會、歐洲央行及其他成熟與新興市場主要經濟體央行也進一步採取激進升息手段來抑制通膨，導致全球金融市場動盪。但是台新金控在全體股東的支持及全體同仁的共同的努力下，核心業務穩健成長，2022年台新金控全年稅後純益達148.6億元，每股稅後純益為1.09元，預計每股配發現金股利0.51元及股票股利0.42元，共計0.93元，與股東共享經營成果。

展望未來，吳東亮指出，台新金今年前五月稅後純益73.7億元，年增140.8% ，但地緣政治、通膨程度和利率走勢都是不確定因素，未來需要滾動式觀察，抱持審慎樂觀的態度，為股東創造更大收益。

針對今年整體環境，吳東亮於致股東報告書中也表示，今年通膨與全球主要經濟體之央行政策態度仍將是經濟發展的關鍵，包含石油、天然氣、農產品、金屬等原物料價格相較去年的高峰已顯著回落，除預估將帶動通膨繼續緩降外，亦可望降低如美國、歐洲、日本等成熟市場國家的衰退風險，而中國則於2023年初完全解除新冠疫情之防疫管控，景氣或有望可觸底回升，然目前仍須謹慎觀察。若通膨壓力在樂觀預期下，倘可於今年下半年逐漸平息，則美國聯準會、歐洲央行等主要央行可望相繼結束升息循環，創造全球景氣觸底回升的機會。預期全球製造業因應景氣下滑而削減庫存的趨勢將有望於今年中逐漸結束，因此，台灣外需衰退幅度可望趨緩，後續靜待世界主要經濟體景氣復甦，帶動台灣出口回升，恢復經濟成長動能。