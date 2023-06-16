聯名卡合作傳生變…SOGO願議新約 不排除與他行合作

遠東ＳＯＧＯ與國泰世華聯名卡合作傳生變，遠東ＳＯＧＯ昨證實，已經按仲裁結果行使合約終止權，合約將於八月十五日中止合約，但願意與國泰世華協商新約，也不排除與其他銀行合作。

遠東ＳＯＧＯ表示，與國泰世華聯名卡於簽訂時，仍是太平洋建設經營的時代，遠東集團還未入主，而合約並未載明合約效期，國泰世華認為合約為「萬年合約」，這與聯名卡的運作常理相違，因此在履行廿年後就提付仲裁。

遠東ＳＯＧＯ稱，去年提出仲裁後，中華民國仲裁協會仲裁庭也作成仲裁判斷，認定遠東ＳＯＧＯ就雙方間合約有終止權，也在二月依法向國泰世華行使合約終止權。

「太平洋ＳＯＧＯ聯名卡」在二○○一年由國泰銀行的前身匯通銀行，與更名前的太平洋ＳＯＧＯ百貨簽訂獨家發行合約，而一般聯名卡合約年期約五至七年，簽約時銀行會提供企業一筆簽約金，並在各項檔期提供相關優惠。

據了解，當年簽約時，銀行提供一筆九億元的低利貸款，以及「不得與其他百貨業者合作發行聯名卡」、「支付ＳＯＧＯ百貨由記帳卡轉換為聯名卡費用」等條件，但ＳＯＧＯ認為貸款後續早已償還完畢，等於是沒拿到該有的好處，還要背著這分近乎是「賣身契」的合約太不合理，因此決定提出仲裁。

而ＳＯＧＯ選在合約執行廿年後提出仲裁，主要考量是民間合約一般最長年限是廿年，在此之後提仲裁，幾乎就是立於不敗之地；根據仲裁結果，果然獲得三位仲裁委員的認可。

目前國泰世華發行的ＳＯＧＯ聯名卡約有六十萬張，但其中卅萬卡友同時擁有國泰世華ＣＵＢＥ卡，因此權益會受影響的卡友約卅萬名。

若無新的合作夥伴，遠東ＳＯＧＯ八月中之後會進入到沒有聯名卡的空窗期，業內人士分析，目前支付工具繁多，在檔期給予的優惠也不少，沒有聯名卡對ＳＯＧＯ的影響不大，反而是銀行可能會想透過聯名卡與ＳＯＧＯ建立更緊密的合作，這就要看哪家銀行出的價格高。