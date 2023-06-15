20多年前相談甚歡未壓期限 與SOGO合作生變…國泰高層下這指令

國泰世華銀行發行SOGO百貨聯名卡超過20年，隨著經營權易主，雙方關係二度生變，即使國泰世華銀力求繼續維持關係，仍留不住堅決要「離異」的SOGO百貨；對此，國泰金控（2882）董事長蔡宏圖及國泰銀行副董事長蔡宗翰均已下達了最高指導原則：「國泰卡友的權益不能受損！」

國泰世華銀行SOGO聯名卡，全盛時期曾發出80萬張，目前則是60萬張，其中一半已持有CUBE卡，儘管國泰世華銀行已緊急採取換卡與相關法律措施，但若法律程序趕不及，國泰世華發行的SOGO聯名卡，就會在8月16日全面停用。

據悉，國泰金控董事長蔡宏圖、銀行副董蔡宗翰父子與銀行高層們，均已下達「全力捍衛國泰卡友權益」指令，並以此做為雙方談判的首要目標；相較於卡友權益，與SOGO的合作生變，信用卡排名是否會因此滑落，或能否向SOGO討回幾億元的違約金等，並非該行的關注焦點。

20多年前，國泰金控前副董事長蔡鎮宇，是促成國泰世華銀行發行SOGO聯名卡的要角，但蔡鎮宇當初是和太平洋崇光百貨創辦人章民強議約，因為雙方相談甚歡、沒注意到合約未壓上合作期限，後來遠東集團接手SOGO百貨，遠東集團董事長徐旭東一直覺得雙方這「萬年合約」不公平，不願照當初的約定走。

對此，相關人士表示，舉例來說，有家健身房主打只要付一筆款項，消費者就可以取得終身會籍、永久使用健身房設備，於是，消費者付了錢、雙方也簽署了合約，但健身房因經營不善、轉讓了經營權，新接手的經營者卻拒絕消費者的「終身會籍」、不願履行合約，這樣是否合理？

此外，外傳蔡鎮宇已和哥哥蔡宏圖通過電話，強調這張卡片是他的心血，絕不能輕言放棄，蔡宏圖承諾絕對全力捍衛國泰的權利、不會輕言認輸。