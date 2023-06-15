「新壽增資現階段最為重要」 黃天牧：目前不適合新光金、台新金合併

新光金改選在上周五落幕之後包括子公司增資、與台新金合併等問題一直持續受外界高度矚目，對此，金管會主委黃天牧主委今日特別出席金管會例行記者會向兩派股東喊話要有端午節划龍舟「同舟共濟」的精神來面對新壽的增資案，並且直言在完成增資之前，現階段不適合推動新光金、台新金合併。

黃天牧說，龍舟需要有人掌舵、擊鼓、划槳與奪標，更重要的是要齊心協力、同舟共濟，才能破浪前行，所以他希望新光金的董事會及主要股東們建立彼此間良性互動，「讓新光金控集團這艘大船行駛得更平穩順暢！」

金管會上午臨時通知媒體黃天牧前出席今日的例行記者會，對新光金一事宣達金管會的態度有備而來，這也是黃天牧在上周五股東會落幕之後，首度親上第一線表態他的想法，並以「節奏很快」來形容金管會在新光金股東會落幕之後包括首先以五大聲明對外表態、以及召來新光金新任董事長陳淮舟，其後再由保險局長在本週三找來新光人壽董總及所有高階經理人等具體行動，來宣達金管會對新壽增資及公司兩派股東和諧的重視。

對於新光金吳東進一派落敗之後參與增資意願受影響，黃天牧特別喊話指出，不能僅以現在股數的比例來權衡得失：「這畢竟是家業的傳承，不能用當權者是誰來論斷。」對於外界好奇他是否會出來作「公卿」協調兩邊，黃天牧巧妙回應：「現在金管會對外宣達的態度，就等於在作公卿！」他說，現階段不會作這種「另外找一個房間讓他們來談的事」，金管會會直接公開向新光金控的主要股東們和董事會喊話。

對於陳淮舟出任新光金董事長，黃天牧也強調，金金分離是指主要股東，「不是指老長官和部屬的關係」。銀行局長莊琇媛補充，金金分離主要是檢視董事，尤其是其配偶不能再擔任另外一家的董事，所以仍會按照這樣的範圍來要求，至於陳淮舟與台新金董事長吳東亮長年是老長官，老部屬這種事實關係，金管會則會在個案監理上加以審理。