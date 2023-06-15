央行暫不升息房貸族喘口氣 但下半年房市價量尚難走揚

中央銀行今天舉行理監事會議，各界關注從去年3月開始連續5度升息是否劃下休止符，最後決議本次不升息。房仲業者表示，不升息其實在意料之中，且房市交易量已大減，政府抑制房地產交易確有成效，而新增的不動產選擇性信用管制規範，將使下半年房市主力以自用為主，價量不易有驚人表現。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，如今全球景氣並不理想，已有廠商執行無薪假，若央行持續升息節奏，恐衝擊企業經營，故央行此回決定不升息也在意料之內，且房市交易量大減，政府抑制房地產交易確有成效；這次會議重點還有不動產選擇性信用管制新增規範，自然人在特定地區第二戶購屋貸款最高成數上限7成，因此，下半年房市主力以自用為主，價量不易有驚人表現。

若以平均房貸利率2.08%，貸款1千萬、30年期本息均攤，每月還款金額37363元，與一年前升息循環啟動前相比，每月增加3433元，一年多繳約4萬多元，房貸款族已相當有感。

郎美囡指出，對於房貸族來說，房貸利息在過去一年節節升高，尤其還在房貸寬限期內的貸款，利息負擔不斷加重，這次決定不升息，至少能舒緩緊繃壓力。而房地產市場自央行升息以來，成交量明顯減少，7月平均地權條例新法將上路，各界嚴陣以待，今年房價難有走揚機會，且個案有價格修正空間，加上央行暫停升息，有助於觀望已久的買方決定進場與否。

住商不動產執行總監徐佳馨則認為，美國5月通膨持續降溫，Fed本月也暫停升息，應是央行暫停升息的重要考量，不過本次雖未升息，貸款戶能暫時鬆一口氣，7月份Fed恐有動作的狀況下，若台美利差持續擴大，央行亦可能有所動作，不可不慎。